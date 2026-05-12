Döviz kurları çığırından çıktı: Trump'ın İran çıkışı tetikledi
Döviz kurlarında yeni rekor seviyeler görülmeye devam ediyor. An itibarıyla dolar kuru 45,4000 TL seviyesine ulaşmış durumda.
ABD Başkanı Trump'ın İran ile yürütülen ateşkes hakkındaki demeçleri sonrası, dolar endeksi yükselişe geçti. Endeks an itibarıyla 98.135 puan seviyesine ulaştı. Açıklamalar sonrası euro, dolar karşısında yüzde 0,20 değer kaybetti. TL karşısında gece saatlerinde 53,5027 TL seviyesini gören euro da sabah saatlerinde 53,4454 TL'ye geriledi. Merkez Bankası'nın savaşın başlamasıyla yürüttüğü döviz kuru müdehalesi hala sürüyor.
12 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET
- Dolar (satış): 45,4000 TL
- Euro (satış): 53,4454 TL
- Sterlin (satış): 61,7497 TL
12 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar
(USD)
|45,3821
|45,4000
|+%0,09
|7:39
|Euro
(EUR)
|53,3972
|53,4454
|-%0,03
|7:40
|Sterlin (GBP)
|61,6889
|61,7497
|-%0,01
|7:39
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|11 Mayıs 2026
|12 Mayıs 2026
|Fark
|Dolar
(USD) (satış)
|45,3755 TL
|45,4000 TL
|+0,0245 TL
|Euro
(EUR) (satış)
|53,4994 TL
|53,4454 TL
|-0,0540 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,9418 TL
|61,7497 TL
|-0,1921 TL
12 MAYIS 2026 DOLAR NE KADAR?
12 MAYIS 2026 EURO NE KADAR?
12 MAYIS 2026 STERLİN NE KADAR?
12 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.890,63 TL
Gram altın satış: 6.891,48 TL
12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 125,92 TL
Gram gümüş satış: 126,02 TL
12 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
12 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
12 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
