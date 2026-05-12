Döviz kurlarında yeni rekor seviyeler görülmeye devam ediyor. An itibarıyla dolar kuru 45,4000 TL seviyesine ulaşmış durumda.

ABD Başkanı Trump'ın İran ile yürütülen ateşkes hakkındaki demeçleri sonrası, dolar endeksi yükselişe geçti. Endeks an itibarıyla 98.135 puan seviyesine ulaştı. Açıklamalar sonrası euro, dolar karşısında yüzde 0,20 değer kaybetti. TL karşısında gece saatlerinde 53,5027 TL seviyesini gören euro da sabah saatlerinde 53,4454 TL'ye geriledi. Merkez Bankası'nın savaşın başlamasıyla yürüttüğü döviz kuru müdehalesi hala sürüyor.

12 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 45,4000 TL
  • Euro (satış): 53,4454 TL
  • Sterlin (satış): 61,7497 TL

12 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat
Dolar
(USD)		 45,3821 45,4000 +%0,09 7:39
Euro
(EUR)		 53,3972 53,4454 -%0,03 7:40
Sterlin (GBP) 61,6889 61,7497 -%0,01 7:39

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 11 Mayıs 2026 12 Mayıs 2026 Fark
Dolar
(USD) (satış)		 45,3755 TL 45,4000 TL +0,0245 TL
Euro
(EUR) (satış)		 53,4994 TL 53,4454 TL -0,0540 TL
Sterlin (GBP) (satış) 61,9418 TL 61,7497 TL -0,1921 TL

12 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.890,63 TL

Gram altın satış: 6.891,48 TL

12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 125,92 TL

Gram gümüş satış: 126,02 TL

12 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

12 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

12 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
