Akaryakıtta tabelalar yine değişti: Ateşkes belirsizliği pompayı vurdu

Petrol fiyatlarının tekrar artmasıyla motorine 1 TL 10 kuruş zam geldi.

ABD ve İran arasındaki ateşkesin belirsizliği ile artan petrol fiyatlarından sonra bugün akaryakıt istasyonlarında tabelalar değişti. Motorin grubu yakıtlara 1 TL 10 kuruş oranında zam yapıldı. Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da motorin fiyatları yeniden 70 TL'nin üstüne çıktı.

12 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 63,88 TL
Motorin 67,39 TL
LPG 33,89 TL

12 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin 63,72 TL
Motorin 67,23 TL
LPG 33,29 TL

12 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin 64,83 TL
Motorin 68,49 TL
LPG 33,87 TL

12 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin 65,11 TL
Motorin 68,77 TL
LPG 33,69 TL

12 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.890,63 TL

Gram altın satış: 6.891,48 TL

12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 125,92 TL

Gram gümüş satış: 126,02 TL

12 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3821 TL

Dolar satış: 45,4000 TL

Euro alış: 53,3972 TL

Euro satış: 53,4454 TL

Sterlin alış: 61,6889 TL

Sterlin satış: 61,7497 TL

12 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

12 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
