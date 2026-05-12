Akaryakıtta tabelalar yine değişti: Ateşkes belirsizliği pompayı vurdu
Petrol fiyatlarının tekrar artmasıyla motorine 1 TL 10 kuruş zam geldi.
ABD ve İran arasındaki ateşkesin belirsizliği ile artan petrol fiyatlarından sonra bugün akaryakıt istasyonlarında tabelalar değişti. Motorin grubu yakıtlara 1 TL 10 kuruş oranında zam yapıldı. Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da motorin fiyatları yeniden 70 TL'nin üstüne çıktı.
12 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,88 TL
|Motorin
|67,39 TL
|LPG
|33,89 TL
12 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,72 TL
|Motorin
|67,23 TL
|LPG
|33,29 TL
12 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,83 TL
|Motorin
|68,49 TL
|LPG
|33,87 TL
12 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,11 TL
|Motorin
|68,77 TL
|LPG
|33,69 TL
12 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.890,63 TL
Gram altın satış: 6.891,48 TL
12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 125,92 TL
Gram gümüş satış: 126,02 TL
12 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3821 TL
Dolar satış: 45,4000 TL
Euro alış: 53,3972 TL
Euro satış: 53,4454 TL
Sterlin alış: 61,6889 TL
Sterlin satış: 61,7497 TL
