ABD ve İran arasındaki ateşkesin belirsizliği ile artan petrol fiyatlarından sonra bugün akaryakıt istasyonlarında tabelalar değişti. Motorin grubu yakıtlara 1 TL 10 kuruş oranında zam yapıldı. Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da motorin fiyatları yeniden 70 TL'nin üstüne çıktı.

12 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 63,88 TL Motorin 67,39 TL LPG 33,89 TL

12 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 63,72 TL Motorin 67,23 TL LPG 33,29 TL

12 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 64,83 TL Motorin 68,49 TL LPG 33,87 TL

12 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 65,11 TL Motorin 68,77 TL LPG 33,69 TL

