Şamil Tayyar dip dalgayı Manifest konserinde gördü
Gaziantep’te engelleme çabalarına rağmen Manifest grubunun konserinde ortaya çıkan kalabalık, AKP'li Şamil Tayyar'ın dikkatini çekti. Tayyar, binlerce kişinin gittiği konseri "dip dalga geliyor" diyerek değerlendirdi.
9 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep'te konser veren Manifest grubu bazı gruplar tarafından hedef alınmış, konserin iptal edilmesi için konvoy düzenlenmişti.
Ancak konseri engelleme çabaları sonuç vermedi ve konser alanı tamamen doldu. Binlerce kişi, grubun şarkılarına saatlerce eşlik etti.
Gaziantep'te kalabalığın Manifest grubuna gösterdiği yoğun ilginin ardından AKP'li Şamil Tayyar dikkat çeken bir açıklama yaptı.
"VE DİP DALGA GELİYOR"
Konserdeki coşkulu kalabalığın videosunu "dip dalga geliyor" diyerek paylaşan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:
- "Manifest grubunun Gaziantep konserinden görüntüler. Özel organizasyon, paralı konser, alan tıklım tıklım dolu. Muhtemeldir, konseri izleyenlerin tamamına yakını AKP iktidarında dünyaya gelenlerdir.
- Yasaklasak, mehter müziğiyle sokaklara dökülsek, neyi önlemiş oluruz? Toplumun tüketim alışkanlıkları, davranışları ve değer algısı hızla değişiyor. Ve dip dalga geliyor.
- Kızarak, öfkeyle değil, akılla, sağduyuyla, anlayarak, empati yaparak ve makul çözümler üreterek yol almalıyız."