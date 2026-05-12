Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Gümüş roket gibi fırladı: Altın erirken gümüş ayakta kaldı

Gümüş roket gibi fırladı: Altın erirken gümüş ayakta kaldı

Gümüş fiyatlarında dün öğleden sonra başlayan sıçrayış, ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası 12 Mayıs sabahı dizginlenmeye başladı.

Gümüş roket gibi fırladı: Altın erirken gümüş ayakta kaldı
Son Güncelleme:

Gümüş fiyatları dün öğleden sonra dik yükselişe geçti. Zirve noktasında gram gümüş 127,06 TL'yi, ons gümüş ise 87,15 doları gördü. Altın'ın çakılmasıyla düşüş eğilimi gösteren gümüş fiyatları an itibarıyla günlük kazancını hala koruyor.

1 haftada asgari ücretten fazla kazandırdı! Gümüşte yükseliş ne zaman bitecek?1 haftada asgari ücretten fazla kazandırdı! Gümüşte yükseliş ne zaman bitecek?

12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram gümüş (satış): 126,02 TL
  • Ons gümüş (satış): 86,32 $

12 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat
Gram gümüş 125,92 TL 126,02 TL +%0,33 7:11
Ons
gümüş		 86,24 $ 86,32 $ +%0,26 7:25

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 11 Mayıs 2026 12 Mayıs 2026 Fark
Gram gümüş (satış) 124,33 TL 126,02 TL +1,69 TL
Ons
gümüş (satış)		 85,20 $ 86,32 $ +1,12 $

12 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 125,92 TL

Gram gümüş satış: 126,02 TL

12 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 86,24 $

Ons gümüş satış: 86,32 $

12 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.890,63 TL

Gram altın satış: 6.891,48 TL

Trump ağzını açtı, altın çakıldı: İran ateşkesine 'aptalca' dediTrump ağzını açtı, altın çakıldı: İran ateşkesine 'aptalca' dedi
12 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3815 TL

Dolar satış: 45,4072 TL

Euro alış: 53,3882 TL

Euro satış: 53,4399 TL

Sterlin alış: 61,6820 TL

Sterlin satış: 61,7319 TL

Döviz kurları çığırından çıktı: Trump'ın İran çıkışı tetiklediDöviz kurları çığırından çıktı: Trump'ın İran çıkışı tetikledi
12 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

12 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları

12 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

12 Mayıs 2026 BIST 100 verileri

12 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

12 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Ekonomi Gümüş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro