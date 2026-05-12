Gümüş roket gibi fırladı: Altın erirken gümüş ayakta kaldı
Gümüş fiyatlarında dün öğleden sonra başlayan sıçrayış, ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası 12 Mayıs sabahı dizginlenmeye başladı.
Gümüş fiyatları dün öğleden sonra dik yükselişe geçti. Zirve noktasında gram gümüş 127,06 TL'yi, ons gümüş ise 87,15 doları gördü. Altın'ın çakılmasıyla düşüş eğilimi gösteren gümüş fiyatları an itibarıyla günlük kazancını hala koruyor.
12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 126,02 TL
- Ons gümüş (satış): 86,32 $
12 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|125,92 TL
|126,02 TL
|+%0,33
|7:11
|Ons
gümüş
|86,24 $
|86,32 $
|+%0,26
|7:25
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|11 Mayıs 2026
|12 Mayıs 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|124,33 TL
|126,02 TL
|+1,69 TL
|Ons
gümüş (satış)
|85,20 $
|86,32 $
|+1,12 $
12 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
12 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
12 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.890,63 TL
Gram altın satış: 6.891,48 TL
12 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3815 TL
Dolar satış: 45,4072 TL
Euro alış: 53,3882 TL
Euro satış: 53,4399 TL
Sterlin alış: 61,6820 TL
Sterlin satış: 61,7319 TL
12 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
12 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
12 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
