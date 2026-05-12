Rekordan rekora koşan Bist 100 şimdi nereye gidiyor?
Bist 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başladı.
Bist 100 endeksi dün 15.179,78 puanla tüm zamanların en yüksek değerini görmüştü. Haftanın ilk işlem gününü yüzde 3,11 yükselişle 456.28 puan artarak kapatan endeks, salı gününe de yükselişle başladı. Yüzde 0,052 oranında yükselen endeks 7,84 puan artarak güne 15.141,38 puandan başladı. Yükselişin kalıcı olup olmayacağı ise merak konusu.
12 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100 Açılış: 15.141,38
- Değişim: %0,052 (+7,84)
- Önceki kapanış: 15.133,54
- Saat: 09:55
12 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|
Gösterge
|
Değer
|
BIST 100 (son)
|
15.141,38
|
Değişim
|
%0,052 (+7,84)
|
Önceki kapanış
|
15.133,54
|
İşlem hacmi
|
102 milyar TL
|
Saat
|
09:55
12 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|
Hisse
|
Son (TL)
|
Günlük %
|
OZATD
|
726,50
|
+9,99
|
ATATP
|
188,00
|
+9,94
|
ULUSE
|
257,25
|
+9,94
|
ATSYH
|
84,25
|
+9,92
|
ORGE
|
95,00
|
+9,76
12 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|
Hisse
|
Son (TL)
|
Günlük %
|
BAGFS
|
34,40
|
-9,66
|
EGGUB
|
133,00
|
-6,47
|
GSDHO
|
5,24
|
-5,92
|
BVSAN
|
137,90
|
-5,87
|
BRSAN
|
562,00
|
-5,78
12 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|
Hisse
|
Son (TL)
|
Hacim (TL)
|
OZATD
|
726,50
|
163.576.560,50
|
BIMAS
|
805,00
|
144.244.730,00
|
DMRGD
|
8,23
|
99.107.149,63
|
SASA
|
3,55
|
89.517.506,45
|
THYAO
|
308,00
|
87.259.788,00
12 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.890,63 TL
Gram altın satış: 6.891,48 TL
12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 125,92 TL
Gram gümüş satış: 126,02 TL
12 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3821 TL
Dolar satış: 45,4000 TL
Euro alış: 53,3972 TL
Euro satış: 53,4454 TL
Sterlin alış: 61,6889 TL
Sterlin satış: 61,7497 TL
12 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT