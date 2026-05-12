Rekordan rekora koşan Bist 100 şimdi nereye gidiyor?

Bist 100 endeksi dün 15.179,78 puanla tüm zamanların en yüksek değerini görmüştü. Haftanın ilk işlem gününü yüzde 3,11 yükselişle 456.28 puan artarak kapatan endeks, salı gününe de yükselişle başladı. Yüzde 0,052 oranında yükselen endeks 7,84 puan artarak güne 15.141,38 puandan başladı. Yükselişin kalıcı olup olmayacağı ise merak konusu.

12 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

12 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer BIST 100 (son) 15.141,38 Değişim %0,052 (+7,84) Önceki kapanış 15.133,54 İşlem hacmi 102 milyar TL Saat 09:55

12 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % OZATD 726,50 +9,99 ATATP 188,00 +9,94 ULUSE 257,25 +9,94 ATSYH 84,25 +9,92 ORGE 95,00 +9,76

12 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % BAGFS 34,40 -9,66 EGGUB 133,00 -6,47 GSDHO 5,24 -5,92 BVSAN 137,90 -5,87 BRSAN 562,00 -5,78

12 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) OZATD 726,50 163.576.560,50 BIMAS 805,00 144.244.730,00 DMRGD 8,23 99.107.149,63 SASA 3,55 89.517.506,45 THYAO 308,00 87.259.788,00

12 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.890,63 TL

Gram altın satış: 6.891,48 TL

12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 125,92 TL

Gram gümüş satış: 126,02 TL

12 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3821 TL

Dolar satış: 45,4000 TL

Euro alış: 53,3972 TL

Euro satış: 53,4454 TL

Sterlin alış: 61,6889 TL

Sterlin satış: 61,7497 TL

12 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

