Rekordan rekora koşan Bist 100 şimdi nereye gidiyor?

Bist 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başladı.

Bist 100 endeksi dün 15.179,78 puanla tüm zamanların en yüksek değerini görmüştü. Haftanın ilk işlem gününü yüzde 3,11 yükselişle 456.28 puan artarak kapatan endeks, salı gününe de yükselişle başladı. Yüzde 0,052 oranında yükselen endeks 7,84 puan artarak güne 15.141,38 puandan başladı. Yükselişin kalıcı olup olmayacağı ise merak konusu.

12 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100 Açılış: 15.141,38
  • Değişim: %0,052 (+7,84)
  • Önceki kapanış: 15.133,54
  • Saat: 09:55

12 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge

Değer

BIST 100 (son)

15.141,38

Değişim

%0,052 (+7,84)

Önceki kapanış

15.133,54

İşlem hacmi

102 milyar TL

Saat

09:55

12 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse

Son (TL)

Günlük %

OZATD

726,50

+9,99

ATATP

188,00

+9,94

ULUSE

257,25

+9,94

ATSYH

84,25

+9,92

ORGE

95,00

+9,76

12 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse

Son (TL)

Günlük %

BAGFS

34,40

-9,66

EGGUB

133,00

-6,47

GSDHO

5,24

-5,92

BVSAN

137,90

-5,87

BRSAN

562,00

-5,78

12 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse

Son (TL)

Hacim (TL)

OZATD

726,50

163.576.560,50

BIMAS

805,00

144.244.730,00

DMRGD

8,23

99.107.149,63

SASA

3,55

89.517.506,45

THYAO

308,00

87.259.788,00
12 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.890,63 TL

Gram altın satış: 6.891,48 TL

12 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 125,92 TL

Gram gümüş satış: 126,02 TL

12 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3821 TL

Dolar satış: 45,4000 TL

Euro alış: 53,3972 TL

Euro satış: 53,4454 TL

Sterlin alış: 61,6889 TL

Sterlin satış: 61,7497 TL

12 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,88 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,39 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

12 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
