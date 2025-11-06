10 Kasım'da greve çıkıyorlar!

İsviçreli saat devi Swatch Group’un Türkiye mağazalarında grev kararı alındı. Koop-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine 10 Kasım’da ülke genelinde greve çıkacaklarını duyurdu.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALDI

Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Koop-İş Sendikası, Swatch Group Turkey Saat Tic. Ltd. Şti. ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını koruma yönündeki taleplerinin karşılık bulmadığını açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, işverenin 2024 Nisan ayında alınan yetki tespitine itiraz etmesi nedeniyle sürecin uzadığı, bu durumun ise çalışanlar açısından ciddi mağduriyetlere yol açtığı belirtildi.

Koop-İş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İşveren, gecikmenin yükünü çalışanlara yüklercesine toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihini 1 Temmuz 2025 olarak teklif etmiş; böylelikle uzun süre boyunca yaşanan hak kayıplarının telafisini sağlayacak bir yaklaşım sergilememiştir.”

“EŞİTSİZ VE ADALETSİZ TEKLİF ÇALIŞMA BARIŞINI ZEDELEDİ”

Sendika, işverenin sunduğu teklifin günümüz ekonomik koşullarıyla bağdaşmadığını ve çalışanlar arasında eşitsizlik yarattığını vurguladı.

“İşveren, yetersiz teklifini tüm üyelerimize eşit şekilde yansıtmamış; mağaza çalışanlarına sınırlı bazı haklar önerirken, merkez ofis çalışanlarını bu hakların büyük kısmından mahrum bırakmıştır. Bu ayrımcı tutum, müzakere sürecini çıkmaza sürüklemiştir.”

GREV 10 KASIM’DA TÜM İŞYERLERİNDE BAŞLAYACAK

Koop-İş, tüm bu gelişmeler sonucunda grev kararını 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla Swatch Group’a bağlı tüm işyerlerinde eş zamanlı olarak uygulamaya koyacaklarını bildirdi.

“Küresel bir marka olan Swatch Group, Türkiye’deki yasalara ve çalışanlarının emeğine saygı duymalıdır. Koop-İş Sendikası olarak Swatch Group emekçilerinin de haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız.”