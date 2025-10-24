Grev başlamadan sonuç verdi: Fabrikada imzalar atıldı

Yayınlanma:
Kocaeli'de faaliyet gösteren Anadolu Döküm'de geçtiğimiz günlerde oişçiler grev kararını fabrika kapısına asmıştı. Grevin başlamasına günler kala Metal İş Sendikası ve işveren tarafı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kocaeli'de Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Anadolu Döküm'de işçiler 30 Ekim'de greve başlama kararı almıştı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından alınan karar, grev başlamadan sonuç verdi.

GREV BAŞLAMADAN İMZALAR ATILDI

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, işveren ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde imzaların atıldığı belirtildi.

Emekçiyi temsil eden sendikanın işveren ile hangi ücrette anlaşmaya varıldığı belirtilmezken, Birleşik Metal-İş'ten şu ifadelerin yer aldığı bir açıklama yapıldı:

  • "Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm işyerinde, Genel Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda 30.10.2025 tarihinde uygulanmaya başlayacak grev öncesinde üyelerimizin onayı ve memnuniyeti ile anlaşma sağladı. Toplu iş sözleşmemizin başta Anadolu Döküm'de çalışan üyelerimiz olmak üzere sendikamıza ve tüm metal işçilerine hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

