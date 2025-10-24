Grev başlamadan sonuç verdi: Fabrikada imzalar atıldı
Kocaeli'de Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Anadolu Döküm'de işçiler 30 Ekim'de greve başlama kararı almıştı.
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından alınan karar, grev başlamadan sonuç verdi.
GREV BAŞLAMADAN İMZALAR ATILDI
DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, işveren ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde imzaların atıldığı belirtildi.
Anadolu Döküm işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.
????Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm işyerinde, Genel Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda 30.10.2025 tarihinde uygulanmaya başlayacak grev öncesinde üyelerimizin onayı ve memnuniyeti ile anlaşma sağladı.
Emekçiyi temsil eden sendikanın işveren ile hangi ücrette anlaşmaya varıldığı belirtilmezken, Birleşik Metal-İş'ten şu ifadelerin yer aldığı bir açıklama yapıldı:
- "Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm işyerinde, Genel Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda 30.10.2025 tarihinde uygulanmaya başlayacak grev öncesinde üyelerimizin onayı ve memnuniyeti ile anlaşma sağladı. Toplu iş sözleşmemizin başta Anadolu Döküm'de çalışan üyelerimiz olmak üzere sendikamıza ve tüm metal işçilerine hayırlı olmasını diliyoruz."