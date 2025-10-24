Grev başlamadan sonuç verdi: Fabrikada imzalar atıldı

Kocaeli'de Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Anadolu Döküm'de işçiler 30 Ekim'de greve başlama kararı almıştı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından alınan karar, grev başlamadan sonuç verdi.

Sendika duyurdu: Bir fabrikada daha grev kararı alındı

GREV BAŞLAMADAN İMZALAR ATILDI

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, işveren ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde imzaların atıldığı belirtildi.

????Anadolu Döküm işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.



????Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm işyerinde, Genel Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda 30.10.2025 tarihinde uygulanmaya başlayacak grev öncesinde üyelerimizin onayı ve memnuniyeti ile anlaşma sağladı.



Emekçiyi temsil eden sendikanın işveren ile hangi ücrette anlaşmaya varıldığı belirtilmezken, Birleşik Metal-İş'ten şu ifadelerin yer aldığı bir açıklama yapıldı: