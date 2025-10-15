Sendika duyurdu: Bir fabrikada daha grev kararı alındı

Kocaeli'de bir fabrikada daha grev kararı alındı. DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Anadolu Döküm fabrikasında işçiler grev kararını fabrika kapısına astı.

ANADOLU DÖKÜM'DE İŞÇİLER GREVE GİDİYOR

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde üretim yapan Anadolu Döküm fabrikasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkandığı belirtildi.

Birleşik Metal İş Kocaeli Şubesi'nden yapılan açıklamada işçilerin greve gideceği duyuruldu.

SON TARİH 30 EKİM

Birleşik Metal İş Senikası, işveren tarafına 30 Ekim'e kadar süre verdi.

O tarihe kadar anlaşma sağlanamaması durumunda işçilerin greve gideceğini belirten sendikadan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Anadolu Döküm’de 30 Ekim’de grevdeyiz! Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm işyerinden üyelerimiz ve şube yöneticilerimiz, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bugün #grev kararını fabrikanın kapısına astı. Anadolu Döküm işçileri, o tarihe kadar anlaşma sağlanamaması durumunda 30 Ekim'de grev halayına duracak. Başta Anadolu Döküm işçileri olmak üzere sendikamıza ve işçi sınıfına hayırlı olsun."

????Anadolu Döküm’de 30 Ekim’de grevdeyiz!



????Kocaeli Şubemize bağlı #AnadoluDöküm işyerinden üyelerimiz ve şube yöneticilerimiz, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bugün #grev kararını fabrikanın kapısına astı.



????Anadolu Döküm işçileri, o tarihe kadar… pic.twitter.com/jiMH7ZyWOw — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) October 15, 2025

SMART SOLAR İŞÇİLERİ DE GREVE HAZIRLANIYOR

Kocaeli Gebze'deki Smart Solar fabrikasında işveren ile sendika arasında yürütlen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından işçiler grev kararı almıştı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, işçilerin 22 Ekim'de grevlerini başlatacakları belirtilmişti.