Yüzlerce işçi grev kararı aldı: Direniş tarihi açıklandı

Yüzlerce işçi grev kararı aldı: Direniş tarihi açıklandı
Yayınlanma:
DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Senikası'nın örgütlü olduğu Smart Solar fabrikasında işçiler greve hazırlanıyor. Toplu iş sözleşmesi görüşmlerinin tıkanması üzerine yapılacak grevin ne zaman başlayacağı açıklandı.

Kocaeli Gebze'deki Smart Solar fabrikasında işveren ile sendika arasında yürütlen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından işçiler grev kararı aldı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, işçilerin 22 Ekim'de grevlerini başlatacakları belirtildi.

51 gün grev yaptılar: Fransız patrondan zammı kaptılar51 gün grev yaptılar: Fransız patrondan zammı kaptılar

SMART SOLAR'DA İŞÇİLER GREV KARARI ALDI

Birleşik Metal İş Sendikası'nın Gebze 1 Nolu Şubesi'nin örgütlü olduğu Smart Solar fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı.

Anlaşmanın sağlanamamasının ardından işçiler 22 Ekim'e kadar işveren tarafına süre tanıdı.

yeni-proje.jpg

SON TARİH 22 EKİM

22 Ekim'e kadar anlaşma sağlanamaması halinde greve çıkacaklarını duyuran emekçiler, aldıkları grev kararını alkış ve sloganlar eşliğinde fabrika kapısına astı.

Birleşik Metal İş Sendikası'ndan kararla ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Gebze 1 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu Smart Solar fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle bugün üyelerimiz, şube yöneticilerimizle birlikte grev uygulama tarihini ilan etti.
  • Grev kararını fabrikanın kapısına alkışlarla asan üyelerimiz, attıkları sloganlarla toplu sözleşme talepleri için mücadele kararlılığını ortaya koydu. O tarihe kadar anlaşma sağlanamaması durumunda Smart Solar işçileri 22 Ekim'de grev pankartını asacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Ekonomi
Bakanlık fırsatçıların gözünün yaşına bakmadı: 150 bin lira para cezası verildi
Bakanlık fırsatçıların gözünün yaşına bakmadı: 150 bin lira para cezası verildi
İSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldü
İSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldü