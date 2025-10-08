Yüzlerce işçi grev kararı aldı: Direniş tarihi açıklandı
Kocaeli Gebze'deki Smart Solar fabrikasında işveren ile sendika arasında yürütlen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından işçiler grev kararı aldı.
DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, işçilerin 22 Ekim'de grevlerini başlatacakları belirtildi.
SMART SOLAR'DA İŞÇİLER GREV KARARI ALDI
Birleşik Metal İş Sendikası'nın Gebze 1 Nolu Şubesi'nin örgütlü olduğu Smart Solar fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı.
Anlaşmanın sağlanamamasının ardından işçiler 22 Ekim'e kadar işveren tarafına süre tanıdı.
SON TARİH 22 EKİM
22 Ekim'e kadar anlaşma sağlanamaması halinde greve çıkacaklarını duyuran emekçiler, aldıkları grev kararını alkış ve sloganlar eşliğinde fabrika kapısına astı.
Birleşik Metal İş Sendikası'ndan kararla ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
- "Gebze 1 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu Smart Solar fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle bugün üyelerimiz, şube yöneticilerimizle birlikte grev uygulama tarihini ilan etti.
- Grev kararını fabrikanın kapısına alkışlarla asan üyelerimiz, attıkları sloganlarla toplu sözleşme talepleri için mücadele kararlılığını ortaya koydu. O tarihe kadar anlaşma sağlanamaması durumunda Smart Solar işçileri 22 Ekim'de grev pankartını asacak."