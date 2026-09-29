Yunan basını duyurdu: Ada ve kayalıklarda askeri tatbikat yapılıyor

Kathimerini gazetesi, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, küçük adacık ve üzerinde yerleşim bulunmayan kayalıklara asker çıkarılarak tatbikat yapıldı.

Yunan basınından Kathimerini gazetesi adacık ve kayalıklara ilişkin önemli bir haber yazdı. Habere göre, "Aleksandros" isimli tatbikatla Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin havada, karada ve denizde müdahale hızı, kabiliyeti ve hazırlık derecesi test edildi.

Tatbikat kapsamında farklı senaryolarla, askeri birlikler 5 dakika içinde filo unsurları olarak görev başına geçirildi, özel harekat birimleri ve özel kuvvetler de ülkenin farklı bölgelerine sevk edildiler.

Özel harekat birliklerinin donanmaya ait gemilere hızlı intikali, küçük adacık ve üzerinde yerleşim bulunmayan kayalıklara asker çıkarılması ve gece ele geçirme senaryoları da tatbikatta ele alındı.

70 SAVAŞ UÇAĞI HAREKETE GEÇTİ

Meriç bölgesindeki ve adalardaki kara birlikleri tam teyakkuz durumuna alınarak, tatbikatın gereksinimleri için 70 savaş uçağı harekete geçirildi.

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bu tatbikatı hem gece hem de gündüz saatlerinde yapıldı. Hangi ada ve kayalıklarda çalışmanın yapıldığı belirtilmedi. (AA)