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Halk TV Dünya Yapay ada 3 milyona satıldı

Yapay ada 3 milyona satıldı

Doğu Almanya döneminde inşa edilen askeri yapay ada Ostervilm 39 bin euroya (2 milyon TL) satışa çıktı. 20 katılımcının teklifleri sonucu ada 60 bin euroya (3 milyon 100 bin TL) satıldı.

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Yapay ada 3 milyona satıldı

Baltık Denizi'nde, Rügen Adası'nın güneydoğusunda yer alan eski bir askeri tesisin bulunduğu Ostervilm Adası, Hamburg'da düzenlenen açık artırmada 60 bin euroya (3 milyon 100 bin TL) satıldı.
Yıllardır terk edilmiş halde bulunan ve oldukça harap durumdaki yapay ada ''Ostervilm'', 39 bin euro (2 milyon TL) asgari teklif bedeliyle satışa sunuldu.

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60 BİN EUROYA ALICI BULDU

20'ye yakın katılımcının teklifleri sonucunda ada 60 bin euroya satıldı.
Yapay adaya en yüksek teklifi vererek yapıyı satın alma hakkını, modüler prefabrik evler konusunda uzmanlaşmış Avusturyalı McCube şirketi kazandı.

Yapay ada 3 milyona satıldı - Resim : 2

HALK DONANMASI MAYINLARA KARŞI KULLANILIYORDU

Ostervilm, Almanya'nın doğu ve batı olarak ikiye bölündüğü dönemde, Sovyetler Birliği'ne yakın eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nden (DDR) kalma bir askeri istasyon olarak kullanıyordu.
Adada faaliyet gösteren bir demanyetizasyon merkezi bulunuyordu. Bu tesiste, askeri gemilerin manyetik algılayıcılı deniz mayınlarına karşı korunması amacıyla özel işlemler gerçekleştiriliyordu. Söz konusu mayınlar, büyük metal kütlelerin oluşturduğu manyetik değişimleri tespit ederek patlayacak şekilde tasarlanmıştı.

O dönemde gemiler, Ostervilm benzeri istasyonlarda deniz altına döşenen kablolar ve özel ekipmanlar yardımıyla manyetik etkilerinden arındırılıyordu. Böylece gemiler, manyetik fünyeli mayınların bulunduğu bölgelerden geçerken bu mayınları harekete geçirmeden güvenli şekilde seyrini sürdürebiliyordu.

Ostervilm, 1950'li yıllarda Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin Ulusal Halk Ordusu (NVA) için inşa edilmişti. DDR döneminde Halk Donanması (Volksmarine) tarafından kullanılıyordu.

600 AHŞAP KAZIK ÜZERİNE KURULU

10 metre derinlikteki yapay ada, 600 ahşap üzerine kurulu.
Ada, 1954 yılında inşa edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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