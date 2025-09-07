Witkoff'tan ateşkes hamlesi: Hamas'a mesaj iletti

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’de kapsamlı bir ateşkese ilişkin mesajlarını Hamas’a iletti. Mesajlar kapsamında, “savaşın sona erdirilmesi karşılığında tüm rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkese yönelik önerilere açık olunması” istendi.

Hamas ise İsrail güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesi ve yardımlara koşulsuz erişim sağlanması dahil her türlü öneriye açık olduğunu bildirdi.

REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI İSTENİYOR

ABD medyasına konuşan bir kaynağa göre, Steve Witkoff, Gazze Şeridi'ne ilişkin kapsamlı ateşkes anlaşmasıyla ilgili mesajları Hamas'a ilett. Witkoff'un mesajları, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi karşılığında tüm rehinelerin serbest bırakılmasını içeriyor.

İsrail yayın kuruluşu Kanal 10 da Witkoff’un bu mesajları Hamas’a ilettiğini ve “ateşkes anlaşmasına ilişkin tartışmaların nihai veya resmi bir formül üzerinde değil; müzakerelerin sürdürülmesine yönelik genel prensipler üzerinde olduğunu” kaydetti.

HAMAS ATEŞKESE HAZIR OLDUĞUNU DUYURDU

Hamas, dün yaptığı açıklamada, "Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasını sağlayacak her türlü öneriye açık olduğunu" duyurdu. Açıklamada, “kalıcı ateşkese, İsrail güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesine, yardımlara koşulsuz erişimin sağlanmasına ve arabulucular aracılığıyla ciddi müzakerelerle gerçek bir rehine-esir değişiminin gerçekleştirilmesine yönelik her türlü fikir ve öneriye açık oldukları” vurgulandı.

