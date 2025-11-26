Usulsüzlüğü ifşa edince gözaltına alınmıştı: ABD’deki Türk bilim insanının durumunu avukatı açıkladı

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, Furkan Dölek'in 50 bin dolar kefalet ödenerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını doğruladı. TASC adına davayı üstlenen Avukat Michael Gökhan Kıran ve Avukat Seyit Şahin tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türk Amerikan toplumunun haklarını savunmak bizim için bir sorumluluktur" dendi.

TAHİLİYE SONRASI CHICAGO'YA ULAŞTI

Şahin, Dölek'in Teksas'ın El Paso kentindeki hapishaneden tahliye edildikten sonra avukatıyla birlikte Chicago kentine gittiğini bildirdi. Dölek'in, yargılama süreci boyunca Chicago'da ikamet edeceği öğrenildi.

TASC'DEN ORTAK AÇIKLAMA

TASC adına davayı üstlenen Avukat Michael Gökhan Kıran ve Avukat Seyit Şahin tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türk Amerikan toplumunun haklarını savunmak bizim için bir sorumluluktur. Dr. Furkan Dölek'in özgürlüğüne kavuşması bu sorumluluğun doğal sonucudur" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU

Türk bilim insanı Furkan Dölek, ABD'deki Fermilab laboratuvarında tespit ettiği radyoaktif riskleri açıkladıktan sonra işten çıkarılmış, vizesi iptal edilmiş ve uzun bir sessizliğin ardından federal tutukevinde bulunmuştu.

RADYOAKTİF RİSKİ AÇIKLADI HAPSEDİLDİ

Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab laboratuvarında, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğunu tespit eden Türk bilim insanı Furkan Dölek, bu durumu hem ABD'li yetkililerle paylaştı hem de sosyal medyadan duyurdu.

ABD'deki Adanalı bilim insanından haber alınamıyor

İŞTEN ÇIKARILMA VE VİZE İPTALİ

Bu açıklamaların ardından Nisan 2024'te işinden çıkarılan Dölek'in akademik araştırmalar için aldığı vizesi de iptal edildi. Vize iptaline karşı açtığı dava sonuçsuz kalınca, son dört aydır ABD'de vizesiz olarak kalmak zorunda kalan Dölek, Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlattı.

ABD’de gizemli şekilde kaybolmuştu! Türk bilim insanı Dölek'e ulaşıldı

SESSİZLİK VE GÖZALTI

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Dölek'ten 27 Ağustos'tan itibaren haber alınamazken, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucunda 4 Eylül'de New York Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğu tespit edildi. Dölek'in CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi prestijli kurumlarda çalışmış bir bilim insanı olduğu bilgisi paylaşıldı.