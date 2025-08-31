ABD'deki Adanalı bilim insanından haber alınamıyor

ABD'deki Adanalı bilim insanından haber alınamıyor
Yayınlanma:
ABD’de Adanalı bilim insanı Dr. Furkan Dölek, çalıştığı Fermilab isimli, ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı laboratuvardaki usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge maruz kaldığını öne sürdü. Dölek daha sonra protesto için başlattığı yürüyüşte kayboldu. 4 gündür haber alınamayan bilim insanının gözaltına alındığı öne sürüldü.

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan ve özel bursla gittiği İsviçre'de doktorasını yapan Dr. Dölek, 2023'te akademik çalışmaları için davet edildiği ABD'nin Virginia Tech Üniversitesi'ne gitmişti. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) de araştırmalar yapan Dr. Dölek, son olarak çalıştığı Fermilab'ta usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit ettiğini öne sürdü.

BASKI VE MOBBİNG İDDİASI

Tespitlerini bakanlığa bildiren Dr. Dölek'in baskı ve mobbinge maruz kaldığı iddia edildi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kurumlara elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Sömürülen araştırmacılar güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken en savunmasız olanlar korumasız kaldı" ifadelerini kullandı.

4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

İddialara göre, paylaşımlarının ardından 1 yıl önce görevinden uzaklaştırılan Dr. Dölek'in vizesi iptal edildi. Kanada'ya tek kişilik protesto yürüyüşü başlatan Dr. Dölek'in, 4 gün önce ABD'nin Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı öne sürüldü. Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesi, 4 gündür haber alamadıkları oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Dünya
Trump’ın Gazze planı ortaya çıktı: Tatil merkezi yapılacak halk tehcir edilecek
Trump’ın Gazze planı ortaya çıktı: Tatil merkezi yapılacak halk tehcir edilecek
İngiliz donanması tarihinin en büyük satışını yaptı
İngiliz donanması tarihinin en büyük satışını yaptı
Son dakika | İsrail Ebu Ubeyde'nin öldüğünü doğruladı
Son dakika | İsrail Ebu Ubeyde'nin öldüğünü doğruladı