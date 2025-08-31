ABD'deki Adanalı bilim insanından haber alınamıyor

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan ve özel bursla gittiği İsviçre'de doktorasını yapan Dr. Dölek, 2023'te akademik çalışmaları için davet edildiği ABD'nin Virginia Tech Üniversitesi'ne gitmişti. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) de araştırmalar yapan Dr. Dölek, son olarak çalıştığı Fermilab'ta usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit ettiğini öne sürdü.

BASKI VE MOBBİNG İDDİASI

Tespitlerini bakanlığa bildiren Dr. Dölek'in baskı ve mobbinge maruz kaldığı iddia edildi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kurumlara elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Sömürülen araştırmacılar güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken en savunmasız olanlar korumasız kaldı" ifadelerini kullandı.

4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

İddialara göre, paylaşımlarının ardından 1 yıl önce görevinden uzaklaştırılan Dr. Dölek'in vizesi iptal edildi. Kanada'ya tek kişilik protesto yürüyüşü başlatan Dr. Dölek'in, 4 gün önce ABD'nin Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı öne sürüldü. Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesi, 4 gündür haber alamadıkları oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.