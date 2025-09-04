ABD’de gizemli şekilde kaybolmuştu! Türk bilim insanı Dölek'e ulaşıldı

ABD’de gizemli şekilde kaybolmuştu! Türk bilim insanı Dölek'e ulaşıldı
Yayınlanma:
ABD’de, bir süredir kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek’e ulaşıldı.

ABD'de bir süredir kendinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'e ulaşıldığı bildirildi.

Dölek'in Adana'daki kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, 27 Ağustos'tan bu yana haber alınmayan kardeşinin, Buffalo kentinde bulunan tutukevine nakledildiğini, hakim karşısına çıkmak için ise kendisine henüz bir tarih verilmediğini söyledi.

"SESİ GAYET İYİ GELİYORDU"

Kardeşiyle konuştuğunu ve sesinin gayet iyi geldiğini söyleyen Coşkun, ilk aşamada amaçlarının Furkan Dölek'in "en hızlı şekilde Türkiye'ye dönüşünü sağlamak" olduğunu belirtti.

Coşkun, New York Başkonsolosluğunun kardeşiyle ilgili gelişmeleri yakından takip edip kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.

27 AĞUSTOS'TAN BERİ HABER ALINAMIYORDU

Bilim insanı Dölek, Mart 2024’te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD’li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Dölek’in bu paylaşımı üzerine Nisan 2024’te vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı.

Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden genç fizikçiden 27 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyordu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

