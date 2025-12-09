Türkiye’den kaçırılmışlardı... ABD 41 tarihi eseri iade etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bulunan Manhattan Bölge Savcılığı'nda önemli bir iade töreni gerçekleştirildi. Törende, Türkiye'den yasa dışı yollarla kaçırılan ve toplam değeri 8 milyon doları aşan 41 adet tarihi eser, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teslim edildi.

YETKİLİLER ORTAK MÜCADELEYİ VURGULADI

Törende bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, eserlerin ait oldukları topraklara dönmesinin önemine dikkat çekti. Manhattan Bölge Savcı Yardımcısı ve Kaçakçılıkla Mücadele Birimi Başkanı Matthew Bogdanos ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) Yardımcı Özel Sorumlu Ajanı Tom Acocella da törende birer konuşma yaptı.

ESERLER ORTAK SORUŞTURMALARLA KURTARILDI

Yetkililer, iade edilen eserlerin Türkiye ve ABD arasında yürütülen uluslararası ortak soruşturmaların bir sonucu olarak kurtarıldığını vurguladı. Bu eserlerin, her iki ülkenin kolluk kuvvetleri ve adli makamları arasındaki yakın iş birliği sayesinde ele geçirildiği ifade edildi.

TÜRKİYE-ABD İŞ BİRLİĞİ

Törende yapılan konuşmalarda, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede Türkiye ile ABD arasında süregelen güçlü iş birliğinin altı çizildi. Yetkililer, kültürel mirasın korunması ve kaçakçılığın önlenmesi için bu ortak çabanın devam edeceğini belirtti. İade edilen 41 eserin, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği açıklandı.