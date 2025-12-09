Türkiye’den kaçırılmışlardı... ABD 41 tarihi eseri iade etti

Türkiye’den kaçırılmışlardı... ABD 41 tarihi eseri iade etti
Yayınlanma:
Türkiye'den kaçırılan ve toplam değeri 8 milyon doların üzerinde olan 41 tarihi eser, ABD'nin New York kentinde düzenlenen törenle Türkiye'ye iade edildi. Eserler, iki ülke arasındaki ortak soruşturmalar sonucu ele geçirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bulunan Manhattan Bölge Savcılığı'nda önemli bir iade töreni gerçekleştirildi. Törende, Türkiye'den yasa dışı yollarla kaçırılan ve toplam değeri 8 milyon doları aşan 41 adet tarihi eser, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teslim edildi.

YETKİLİLER ORTAK MÜCADELEYİ VURGULADI

Törende bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, eserlerin ait oldukları topraklara dönmesinin önemine dikkat çekti. Manhattan Bölge Savcı Yardımcısı ve Kaçakçılıkla Mücadele Birimi Başkanı Matthew Bogdanos ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) Yardımcı Özel Sorumlu Ajanı Tom Acocella da törende birer konuşma yaptı.

Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklamaOrdu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

ESERLER ORTAK SORUŞTURMALARLA KURTARILDI

Yetkililer, iade edilen eserlerin Türkiye ve ABD arasında yürütülen uluslararası ortak soruşturmaların bir sonucu olarak kurtarıldığını vurguladı. Bu eserlerin, her iki ülkenin kolluk kuvvetleri ve adli makamları arasındaki yakın iş birliği sayesinde ele geçirildiği ifade edildi.

Tarihi eserleri satmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar!Tarihi eserleri satmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar!

TÜRKİYE-ABD İŞ BİRLİĞİ

Törende yapılan konuşmalarda, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede Türkiye ile ABD arasında süregelen güçlü iş birliğinin altı çizildi. Yetkililer, kültürel mirasın korunması ve kaçakçılığın önlenmesi için bu ortak çabanın devam edeceğini belirtti. İade edilen 41 eserin, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği açıklandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Dünya
İsrail ateşkesi ihlal etti ve Lübnan'a girdi
İsrail ateşkesi ihlal etti ve Lübnan'a girdi
AB geri göndermeleri hızlandıracak: Şimdi ne olacak?
AB geri göndermeleri hızlandıracak: Şimdi ne olacak?