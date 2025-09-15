Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

Ünye ilçesi Yazkonağı Mahallesi’nde 12 Eylül’de izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler çalışma başlattı. Bu kapsamda 13 Eylül’de mahalledeki bir adrese ekiplerce operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 5 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 121 fişek ele geçirilirken, M.A. (46), S.Ç. (49), N.K. (50), M.T. (52) ile B.Ç. (45) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Ünye Adliyesi’ne sevk edilen5 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.