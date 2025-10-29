Tufan Erhürman'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tufan Erhürman'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Yayınlanma:
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü paylaştığı bir mesajla kutladı. Erhürman, "Cumhuriyetin ışığı, Kıbrıs Türk halkını da aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çok sayıda devlet başkanından kutlama mesajları gelirken bir mesaj da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan geldi.

Erhürman, Cumhuriyet Bayramı mesajında Türk halkı ve Kıbrıs Türk halkı arasındaki bağa vurgu yaptı.

tufan-erhurman.jpg
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı halka açtı!Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı halka açtı!

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ; DEMOKRASİNİN EN BÜYÜK TEMİNATI OLARAK VARLIĞINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan mesajında Erhürman şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde verilen büyük mücadeleyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti; demokrasinin en büyük teminatı olarak varlığını sürdürmektedir.

Kıbrıs Türk halkı da Cumhuriyet’in taşıdığı değerleri benimsemiş; demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda çalışmayı sürdürmektedir.

Bu anlamlı günde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm yurttaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, coşku ve heyecanlarını en içten duygularımla paylaşırım. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ve yaşatılmasına katkı koyan tüm kahramanları sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyetin ışığı, Kıbrıs Türk halkını da aydınlatmaya devam edecektir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı kutlu olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

