Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı halka açtı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan 9. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, rakibine tarihi fark atarak cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, göreve başlar başlamaz yeni bir karara imza attı.

Erhürman, ilk icraatlarından biri olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı halka açma kararı aldı.

"HALKTAN KOPUK BİR YER OLMAYACAK"

Deniz Postası'nda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, sarayın bahçesi ve bazı bölümlerinin vatandaşların ziyaretine açık olacağı, ayrıca sosyal ve kültürel etkinlikler için kullanılabileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu bina yalnızca bir idari merkez değil, halkın evidir. Cumhurbaşkanlığı, halktan kopuk bir yer olmayacak. Vatandaşlarımız burada kendini evinde gibi hissetmeli.”

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Hafta sonu itibarıyla halka kapılarını açan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sarayın bahçesinde fotoğraf çektiren vatandaşlar, rehber eşliğinde geziler yaptılar.