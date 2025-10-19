KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefet adayı Erhürman kazandı!

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefet adayı Erhürman kazandı!
Yayınlanma:
KKTC Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 777 sandıktan 735’i açılırken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,77’sini aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5 yıl süreyle görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için bugün oy kullandı.

KKTC vatandaşları, seçimin ilk turu için bugün sabah saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Vatandaşlar ülke genelinde kurulan 777 sandıkta 18.00'e kadar oy kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin adayı Osman Zorba, bağımsız adaylar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler ve İbrahim Yazıcı seçimin ilk turunda cumhurbaşkanlığı seçimi için yarıştı.

Resmi sonuçlar açıklandı

KKTC Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 777 sandıktan 735’i açılırken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,77’sini aldı.

5 yıldır Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar, Türkiye'nin de desteklediği iki devletli çözüm modelini savunurken, muhalefetin lideri Tufan Erhürman ise federasyon modelini benimsiyor. Erhürman, iki devletli çözümün gerçekçi bir formül olmadığını ve Kuzey Kıbrıslıların yaşadığı mağduriyetleri sürdürmekten başka sonuç vermediğini belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

