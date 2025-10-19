KKTC'de sıcak gelişme! Ersin Tatar hakkında soruşturma talebi

KKTC'de sıcak gelişme! Ersin Tatar hakkında soruşturma talebi
Kuzey Kıbrıs'ta Yüksek Seçim Kurulu, seçim yasaklarının başlamasının ardından CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.

Kuzey Kıbrıs'ta yayın yapan Kıbrıs Postası'nın haberine göre, CTP Temsilcisi Ürün Solyalı’nın şikayetini inceleyen Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar’ın seçim yasaklarını ihlal ettiğini bildirdi.

"YASAK SAATİ DEVAM EDERKEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU"

YSK'nın talebinde, propaganda süresinin 18 Ekim 2025 günü saat 18.00’de bittiği hatırlatılırken buna karşın Tatar’ın, yasak saatinin başlamasının ardından “CNN Türk Masası” programına katılıp seçime yönelik açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

YSK OY BİRLİĞİYLE KARAR VERDİ

Davranışıyla Tatar’ın yasayı ihlal ettiğini değerlendiren YSK, aleyhine soruşturma başlatılması için dosyanın Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

