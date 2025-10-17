Seçimlere o da dahil oldu! Cübbeli'den Ersin Tatar'a dualı destek

Yayınlanma:
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 19 Ekim'de yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri adayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a desteğini açıkladı. HAYDER toplantısında cemaatle bir araya gelen Ünlü, Tatar için dua etti.

KKTC'de 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri yaklaşırken Türkiye'den Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar'a bir destek de kamuyounda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin (HAYDER) 16 Ekim tarihli sohbetinde konuşan 'Cübbeli Ahmet' Ersin Tatar için dua etti.

Kıbrıs'ta 20 bin öğrenci kayıp: Fuhuş ve insan ticareti şüphesiKıbrıs'ta 20 bin öğrenci kayıp: Fuhuş ve insan ticareti şüphesi

CÜBBELİ'DEN ERSİN TATAR'A DUALI DESTEK

"Ersin Tatar Beyefendi'nin bu seçimleri kazanmasını nasip eyle ya Rabbi" diyen 'Cübbeli Ahmet' Ersin Tatar'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmemesi halinde Kıbrıslı Türkler'in başına bela geleceğini öne sürerek duasını şöyle sürdürdü:

  • "Milletin kalplerini, gönüllerini ona çevir ya Rabbi. İleride dönecek belaları, felaketleri Kıbrıs'taki seçmenlere ya Rabbi öğret ya Rabbi. Onların doğru seçim yapabilmeleri için gereken bilgiyi onlara ulaştır ya Rabbi. Türkiye'den de buradan vesair haberlerin ulaştırılmasını nasip eyle ya Rabbi. Bu işin sonucunda Allah muhafaza oranın kaybedilmesi, orada Rumlarla anlaşılma numarası altında tamamen Kıbrıs'ın kaybedilmesi tehlikesinden kurtar ya Rabbi."
  • "Vatan hainlerini burada da orada da kahreyle ya Rabbi. Vatanına milletine hainlik niyeti olup gavurlarla perde arkasında, kapalı kapılar ardında anlaşanlara fırsat verme ya Rabbi. İmkanlarını imha eyle ya Rabbi. Güçlerini iptal eyle ya Rabbi. İtibarlarını beş para eyle ya Rabbi ve vatanına milletine dinine diyanetine bağlı olanları galip eyle ya Rabbi. Özellikle Ersin Tatar cumhurbaşkanımızı yeniden galip eyle ya Rabbi. Hayırlısı nasip eyle ya Rabbi. Hayırla muvaffak eyle ya Rabbi."
cubbeli-ahmet-hoca-rahatsizlanarak-hastaneye-kaldirildi.webp
Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca)

YAVUZ BİNGÖL DE TATAR'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Tatar'a bir destek de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şiir yazan türkücü Yavuz Bingöl'den gelmişti.

KKTC'ye Ersin Tatar için şarkı yapmak için giden Bingöl, "Ersin Tatar Cumhurbaşkanımıza destek için geldim. Ersin Bey, Kıbrıs Türk'ü için çok büyük emek sarfediyor. (Ersin Tatar)Halk insanı, mütevazı bu açıdan 19 Ekim'deki seçimlerde kendisine destek olmak istedim" demişti.

Erdoğan'ın şarkısını da o yapmıştı: Yavuz Bingöl şimdi de Ersin Tatar için kolları sıvadıErdoğan'ın şarkısını da o yapmıştı: Yavuz Bingöl şimdi de Ersin Tatar için kolları sıvadı

tatar-erhurman.jpg

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

19 Mart'ta KKTC vatandaşları Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yarışacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Türkiye
Menfezde cesetleri bulunmuştu: 2 arkadaş toprağa verildi
Menfezde cesetleri bulunmuştu: 2 arkadaş toprağa verildi
CHP İzmir İl Başkan Adayı Çağatay Güç: Genç bir il başkanına güvenilmesi gurur verici
CHP İzmir İl Başkan Adayı Çağatay Güç: Genç bir il başkanına güvenilmesi gurur verici
Motosikletiyle yanaşıp korkutan sözler söyledi: Şüpheli gözaltında
Motosikletiyle yanaşıp korkutan sözler söyledi: Şüpheli gözaltında