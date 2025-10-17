Seçimlere o da dahil oldu! Cübbeli'den Ersin Tatar'a dualı destek

KKTC'de 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri yaklaşırken Türkiye'den Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar'a bir destek de kamuyounda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin (HAYDER) 16 Ekim tarihli sohbetinde konuşan 'Cübbeli Ahmet' Ersin Tatar için dua etti.

CÜBBELİ'DEN ERSİN TATAR'A DUALI DESTEK

"Ersin Tatar Beyefendi'nin bu seçimleri kazanmasını nasip eyle ya Rabbi" diyen 'Cübbeli Ahmet' Ersin Tatar'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmemesi halinde Kıbrıslı Türkler'in başına bela geleceğini öne sürerek duasını şöyle sürdürdü:

"Milletin kalplerini, gönüllerini ona çevir ya Rabbi. İleride dönecek belaları, felaketleri Kıbrıs'taki seçmenlere ya Rabbi öğret ya Rabbi. Onların doğru seçim yapabilmeleri için gereken bilgiyi onlara ulaştır ya Rabbi. Türkiye'den de buradan vesair haberlerin ulaştırılmasını nasip eyle ya Rabbi. Bu işin sonucunda Allah muhafaza oranın kaybedilmesi, orada Rumlarla anlaşılma numarası altında tamamen Kıbrıs'ın kaybedilmesi tehlikesinden kurtar ya Rabbi."

"Vatan hainlerini burada da orada da kahreyle ya Rabbi. Vatanına milletine hainlik niyeti olup gavurlarla perde arkasında, kapalı kapılar ardında anlaşanlara fırsat verme ya Rabbi. İmkanlarını imha eyle ya Rabbi. Güçlerini iptal eyle ya Rabbi. İtibarlarını beş para eyle ya Rabbi ve vatanına milletine dinine diyanetine bağlı olanları galip eyle ya Rabbi. Özellikle Ersin Tatar cumhurbaşkanımızı yeniden galip eyle ya Rabbi. Hayırlısı nasip eyle ya Rabbi. Hayırla muvaffak eyle ya Rabbi."

YAVUZ BİNGÖL DE TATAR'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Tatar'a bir destek de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şiir yazan türkücü Yavuz Bingöl'den gelmişti.

KKTC'ye Ersin Tatar için şarkı yapmak için giden Bingöl, "Ersin Tatar Cumhurbaşkanımıza destek için geldim. Ersin Bey, Kıbrıs Türk'ü için çok büyük emek sarfediyor. (Ersin Tatar)Halk insanı, mütevazı bu açıdan 19 Ekim'deki seçimlerde kendisine destek olmak istedim" demişti.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

19 Mart'ta KKTC vatandaşları Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yarışacak.