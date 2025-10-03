Kıbrıs'ta 20 bin öğrenci kayıp: Fuhuş ve insan ticareti şüphesi

Fuhuş ve yasadışı para aklama ile ilgili sıkıntılarla gündeme gelen KKTC'de üniversitelere kayıtlı olan 107 bin öğrencinin yalnızca 83 bininin aktif öğrencilik yaptığı görüldü.

Geriye kalan 20 bin öğrenciden haber alınamadığı belirtildi. Mülteci Hakları Derneği'nin İnsan Ticaretiyle Mücadele Projesi Koordinatörü Damla Kodan, bahsi geçen tablonun ciddiyetine dikkat çekerek, kaybolan öğrencilerin önemli bir kısmının insan ticareti mağduru haline geldiğini söyledi.

KKTC'DE 20 BİN ÖĞRENCİDEN HABER YOK!

Türkiye'den de öğrencilerin tercih ettiği yerlerden olan KKTC'de üniversitelere kayıtlı 107 bin öğrencinin yalnızca 83 bininin aktif olması dikkat çekti.

Geriye kalan öğrencilerin nerede olduğuna dair en ufak bir bilginin olmaması akıllara çeşitli şüpheleri getirdi.

Bugün Kıbrıs Gazetesi'nden Emine Yüksel'e konu hakkında röportaj veren İnsan Ticaretiyle Mücadele Projesi Koordinatörü Damla Kodan, "Kadın öğrenciler fuhuşa, zorla çalıştırmaya maruz kalıyor; yumurta bağışı ve taşıyıcı annelik sektöre dönüştü" dedi.

"Üniversiteler ajanslara öğrenci başına komisyon ödüyor, ajanslar da gençleri iyi bir eğitim hayaliyle buraya getiriyor. Ancak bu öğrencilerin bir bölümü fuhuşa ya da zorla çalıştırmaya maruz kalıyor" diyen Kodan özellikle siyahi öğrencilerin hedef alındığını belirterek şöyle konuştu:

"Sokakta ve hatta kampüslerde bile ıslık, boru çalma ve para karşılığı birliktelik teklifleriyle taciz ediliyorlar. Kadın öğrenciler artık burada güvende olmadıklarını söylüyorlar, özgürce giyinemiyorlar, yürürken bile tedirginlik yaşıyorlar"

Ayrıca, yumurta bağışı ve taşıyıcı annelik üzerinden kadın bedeninin istismar edilmesinin ciddi bir sektör haline geldiğini vurguladı.

"YASA VAR, UYGULAMA YOK"

2020’de Ceza Yasası’na eklenen düzenlemeye rağmen, son beş yılda yalnızca bir insan ticareti davası mahkûmiyetle sonuçlandı. Kodan bu tabloyu, devletin denetim ve yaptırım eksikliğinin açık göstergesi olarak değerlendirerek şunları söyledi:

"Mağdurlar için güvenli bir sığınma evi yok, hukuki ve psikolojik destek çoğunlukla sivil toplum örgütlerinin sırtına bırakılıyor. Devlet yükümlülüklerini yerine getirmiyor."

"İNSAN TİCARETİ ARTIK EN BÜYÜK SUÇ PAZARI"

Geçtiğimiz Mart ayında CTP Milletvekili Doğuş Derya, Meclis'te yaptığı konuşmada "Öğrenci olarak kaydedip de bir takım apartmanlarda özel olarak belirlenmiş apartmanlarda bu seks köleliği devam ettiriliyor. Yani devletin kaydı dışında olan bir şekilde de bu fuhuş ve seks köleliği devam ettiriliyor" ifadelerini kullanarak gece kulüpleri ve üniversitelerin insan ticareti merkezi haline getirildiğine dikkat çekmişti.

Doğuş Derya gibi Damla Kodan da söz konusu sıkıntıya dikkat çekerek insan ticaretinin yalnızca gece kulüplerinde değil; ev içi hizmetlerden tarım işçiliğine, mevsimlik işçilikten taşıyıcı annelik ve yumurta bağışına kadar birçok alanda yaygınlaşmış durumda olduğunu ifade etti.

"İKİ TOPLUMLU MÜCADELE ŞART"

Kodan, insan ticaretinin örgütlü bir suç olduğunu belirterek, örgütlü bir mücadele gerektiğini şöyle vurguladı:

"Ada’nın bir yarısında ne oluyorsa diğer yarısı da bundan etkileniyor. Bu nedenle iki toplumlu mücadele şart."

Mülteci Hakları Derneği’nin yürüttüğü projeler sayesinde uluslararası basında da görünürlük sağladıklarını ve güneydeki örgütlerle dayanışmanın kritik olduğunu ifade etti.