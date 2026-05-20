Trump'tan yeni İran açıklaması: Çok hızlı bir şekilde bitireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte ABD kongresi üyelerine konuştu. Trump, İran'a yönelik Washington politikalarını değerlendirdi.

“BİR ANLAŞMA YAPMAYI ÇOK İSTİYORLAR”

Trump, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu savaşı çok hızlı bir şekilde bitireceğiz. Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar, bundan bıktılar. Nükleer akıllarında var, ancak nükleer silaha sahip olmalarına izin vermeyeceğiz.”

Trump ayrıca şunları söyledi:

“Çok iyi bir iş çıkardık. Sanırım bunu çok hızlı bir şekilde bitireceğiz ve nükleer silaha sahip olmayacaklar. Umarım bunu çok güzel bir şekilde hallederiz.”

SENATO’DAN SAVAŞ YETKİSİ KARARI

Trump’ın açıklamaları, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’nun Salı günü, başkanın Kongre’den açık onay almadan İran’a karşı askeri harekatı durdurmayı amaçlayan bir Savaş Yetkileri Kararını ilerletmek için oy kullanmasının ardından geldi.

TRUMP: YENİDEN VURMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ

Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, barış anlaşması umuduyla büyük bir saldırıyı ertelediğini söyledikten bir gün sonra, ABD’nin İran’a yeniden saldırabileceği uyarısında bulunmuştu.

“Onları kötü bir şekilde yendiğiniz bir ülkeyle nasıl müzakere edildiğini bilirsiniz. Masaya gelirler, anlaşma yapmak için yalvarırlar. Umarım savaşı yapmak zorunda kalmayız, ancak onlara bir kez daha büyük bir darbe vurmak zorunda kalabiliriz. Henüz emin değilim.”

İRAN’DAN “YENİ CEPHELER” TEHDİDİ

İran ve birçok gözlemci, Trump’ın güç dinamiklerine ilişkin yorumuna itiraz ediyor. Tahran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü sayesinde küresel petrol fiyatlarını yükselterek baskı oluşturabildiğine dikkat çekiyorlar.

İran ordusu sözcüsü Muhammed Ekraminya, saldırıların yeniden başlaması halinde İslam cumhuriyetinin ABD’ye karşı “yeni cepheler açacağı” uyarısında bulundu. Ekraminya, İran ordusunun ateşkesi “muharebe kabiliyetlerini güçlendirmek için bir fırsat” olarak kullandığını da sözlerine ekledi.

TRUMP’TAN 'BİRKAÇ GÜNLÜK' SÜRE

Trump, bir anlaşma sağlanamaması halinde saldırıların yeniden başlaması için birkaç günlük süre tanıdı. Yine daha önceki bir açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı

“İki ya da üç gün diyorum, belki Cuma, Cumartesi, Pazar gibi, belki hafta başı, sınırlı bir süre.”

Trump pazartesi günü, Körfezli Arap liderlerinin son anda kendisinden saldırıyı ertelemesini istediğini söylemişti.