Trump'tan nadir toprak elementi açıklaması: O kadar çok alacağız ki...

ABD, Çin'in kritik mineral ve nadir toprak elementleri pazarında hakimiyetine karşı koymanın yollarını aramaya devam ediyor.

Washington yönetimi ve Avustralya, nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerin arzını artırmayı amaçlayan bir anlaşma imzaladı.

ABD-AVUSTRALYA ARASINDA DEĞERLİ MADEN ANLAŞMASI

Beyaz Saray'da Trump ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese nadir toprak elementleri ve değerli minareller konusunda 8.5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı.

4-5 ay süren müzakerelerin sonucunda atılan imzalara ilişkin, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, anlaşmanın ülkesinin madencilik ve işleme yeteneklerini genişletecek 8.5 milyar dolarlık "kullanıma hazır" projelerden oluşan bir boru hattını destekleyeceğini söyledi.

ABD ve Avustralya, Trump'ın ilk döneminden bu yana bu konular üzerinde çalışıyor ancak Albanese, son anlaşmanın ortaklığı "bir sonraki seviyeye" taşıyacağını söyledi.

President Donald J. Trump and Australian Prime Minister Anthony Albanese sign a landmark critical minerals agreement to secure vital natural resources and strengthen the U.S.-Australia alliance. ???????????????? pic.twitter.com/4mUz15UGwp — The White House (@WhiteHouse) October 20, 2025

"O KADAR DEĞERLİ MİNERAL VE NADİR TOPRAK ELEMENTİNE SAHİP OLACAĞIZ Kİ"

Albanese ile anlaşmaya imza atmak için kameralar karşısına çıkan Donald Trump, ülkesinin değerli mineraller ve nadir toprak elementi politiklarına ilişkin, "Yaklaşık bir yıl içinde, o kadar çok kritik mineral ve nadir toprak elementine sahip olacağız ki, bunlarla ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz" şeklinde konuştu.