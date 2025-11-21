Trump'tan Müslüman sosyalist Mamdani'ye destek

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, seçilmeden önce ve sonra hakkında birçok eleştiri yaptığı sosyalist ve Müslüman New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray'da görüştü. Tutumunu değiştiren Trump, "Mamdani'nin iyi bir iş çıkaracağına inanıyorum" dedi.

Aralarındaki çekişme birçok defa kamuoyuna yansıyan, New York'un ilk Müslüman ve sosyalist Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve ABD Başkanı Donald Trump ikilisi Beyaz Saray'da görüştü.

'MAMDANİ'YE YARDIM EDECEĞİZ'

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında konuşan ABD Başkanı, çok güzel bir görüşme yaptıklarını söyledi.

"Çok güzel bir görüşme yaptık New York'un iyi olmasını istiyoruz. Ortak yönlerimizden söz ettik. Mamdani'ye yardım edeceğiz. Anlaşmazlıklarımız olabilir ama iyi bir iş çıkaracağız."

MAMDANİ'NİN 'NETANYAHU TUTUKLANACAK' AÇIKLAMASI

Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi kapsamında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu New York'a gelmesi halinde tutuklayacağını söyleyen Mamdani ile bu konuda konuşmadıklarını da kaydetti, ancak New York Belediye Başkanı'nın görüşlerinin biraz sıra dışı olduğunu ve değişeceğini söyledi.

“Onun görüşleri biraz sıra dışı. Bunlar değişecek, benim de görüşlerim zamanla değişti. Hepimiz değişiriz.”

Mamdani, Rus lider Putin veya Netanyahu'dan hangi birinin olduğunun fark etmeyeceğini, UCM kararları kapsamında ikisinin de New York'ta tutuklanacağını söylemişti.

'UKRAYNA'DA BARIŞ İÇİN BİR YOL VAR'

Rusya-Ukrayna savaşı ve bu kapsamda ABD'nin Kiev'e ilettiği belirtilen 28 maddelik plana değinen ABD Başkanı "Ukrayna'da barış için bir yol bulduğumuzu düşünüyoruz ama bu yolu Zelenski'nin onaylaması gerekiyor" dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

