Trump ile Mamdani ilk kez bir araya gelecek!

ABD Başkanı Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani ile yarın bir görüşme gerçekleştireceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani ile yarın görüşeceğini duyuruldu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “New York Belediye Başkanı Komünist Zohran ‘Kwame’ Mamdani bir toplantı talep etti. 21 Kasım Cuma günü Oval Ofis’te buluşacağız. Ayrıntılar yakında” dedi.
Mamdani’nin talep ettiği belirtilen bu görüşme, Trump’ın haftalardır sürdürdüğü sert söylemlerin ardından dikkat çekti.

TRUMP: “WASHİNGTON’A SAYGILI OLSUN”

Trump, daha önce Fox News’e verdiği demeçte Mamdani’ye karşı benzer bir üslup kullanmış, “Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim” diyerek, yeni başkandan “Washington’a saygılı olmasını” istemişti.

Seçimin ardından da Demokratların New York’ta “komünist bir aday” seçtiğini öne süren Trump, sonuçların “hileli” olduğunu savunmuş ve “New York’ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz.” açıklamasında bulunmuştu.

Trump ve Zohran Mamdani arasındaki buzlar eriyecek mi? Yumuşama adımı geldiTrump ve Zohran Mamdani arasındaki buzlar eriyecek mi? Yumuşama adımı geldi

TARİHİ KATILIM, TARİHİ BİR SONUÇ

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Zohran Mamdani, 1 milyon 39 bin oy alarak New York Belediyesi’nin başına seçildi. Böylece Mamdani, son yüzyılda kenti yönetecek en genç ve ilk Müslüman isim olarak tarihe geçti.

CBS News’in verileri, bu seçimde 2 milyondan fazla oyun kullanıldığını ortaya koyuyor. Bu sayı, 1969’dan bu yana en yüksek katılım olarak kayda geçti.

Mevcut Belediye Başkanı Eric Adams’ın görev süresi 1 Ocak 2026’da dolacak. Mamdani ise aynı tarihte New York’un yaklaşık 9 milyonluk nüfusunu yönetmek üzere görevi devralacak.

