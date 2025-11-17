Trump ve Zohran Mamdani arasındaki buzlar eriyecek mi? Yumuşama adımı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanlığına seçilen Zohran Mamdani ile yakın zamanda bir araya gelmeyi düşündüğünü açıkladı. Associated Press’in haberine göre Trump, planlanan görüşmeye dair yaptığı değerlendirmede “bir çıkış yolu bulabileceklerini” söyledi.

Cumhuriyetçi Başkan ile Demokrat eğilimli yeni belediye başkanını bir araya getirecek bu görüşme, ABD siyasetinde gerilimi azaltabilecek nadir temaslardan biri olarak yorumlanıyor. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, buluşma için henüz kesin bir tarih oluşturulmadığını belirtti.

SEÇİM ÖNCESİNDE SERT MESAJLAR VERMİŞTİ

Trump, kampanya döneminde Mamdani’nin seçilmesi durumunda New York’a sağlanan federal kaynakları ciddi biçimde azaltabileceğini dile getirmişti. Mamdani’yi “komünist aday” olarak niteleyen Trump, böyle bir yönetim altında kentin “başarı ihtimalinin hatta hayatta kalma şansının sıfıra yaklaşacağını” söylemişti.

Zafer konuşmasında Trump’a doğrudan hitap eden Mamdani ise, “Donald Trump, izlediğini biliyorum. Sana dört kelime söylemek istiyorum: Sesi aç” sözleriyle yanıt vermişti.

Mamdani ayrıca New York’un bir “göçmen kenti” olduğunu vurgulayarak, şehrin geçmişten bugüne göçmenler tarafından kurulduğunu, büyütüldüğünü ve artık bir göçmen tarafından yönetileceğini belirtmişti.

Trump, seçimlerin ardından Mamdani ile ilgişi, “Bence bana iyi davranmalı. Ona ulaşan pek çok kararı onaylayan kişi benim. Bu yüzden pek iyi bir başlangıç yapmadı” ifadelerini kullandı.