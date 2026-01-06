Japonya’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Japonya’da 6,2 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
Japonya'nın Shimane ve Tottori illerinde bir dizi deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü TSİ 4:18’de 6,2 büyüklüğünde yaşandı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen ilk depremin merkezi, Shimane eyaletinin doğusunda kaydedildi, ancak sarsıntı Japonya'nın batı kesimlerinde geniş bir alanda hissedildi ve televizyon yayınlarında ve cep telefonlarında erken uyarı alarmları tetiklendi.

indir.webp
Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından paylaşılan ve depremi gösteren sismik harita.

Shimane'nin Matsue ve Yasugi ile Tottori'nin Sakaiminato, Hino ve Kofu bölgelerinde 5 şiddetinde sismik yoğunluk kaydedildi.

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami tehlikesi olmadığını açıkladı.

Daha sonra bölgede ilk sarsıntının ardından 10 deprem daha meydana geldi, bunlardan biri 5,1 büyüklüğünde ve şiddet ölçeğinde 5 olarak ölçüldü.

BAŞBAKAN SANAE'DEN AÇIKLAMA

Salı sabahı gazetecilere konuşan Başbakan Sanae Takaichi, hükümetin hasarın boyutunu değerlendirdiğini ve bölge sakinlerinden aynı şiddetli olası artçı sarsıntılara karşı gerekli hazırlıkları yapmalarını istediğini söyledi.

NÜKLEER SANTRALLERDE SORUN YOK

Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, saat 11:00 itibarıyla bölgedeki nükleer santrallerin depremden etkilenmediğini söyledi. Shimane Prefecture, Chugoku Electric Power Co. tarafından işletilen bir santrale ev sahipliği yapıyor.

Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, etkilenen bölgelerde hasar değerlendirmesi yapacağını açıkladı.

2026'NIN EN BÜYÜK DEPREMİ OLDU

Salı günü meydana gelen deprem, 2026’da Japonya'yı vuran en güçlü deprem oldu. Aralık ayında, Aomori eyaletini 7,5 büyüklüğünde bir deprem vurdu ve çok sayıda yaralıya neden oldu. 1 Ocak 2024'te, Noto Yarımadası'nı 7,6 büyüklüğünde bir deprem vurdu ve 698 kişinin ölümüne ve geniş çaplı yıkıma neden oldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

