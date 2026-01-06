Ateşkes imzalanalı günler olmuştu: Tayland’dan Kamboçya’ya saldırı suçlaması

Olayın Nam Yuen bölgesinde saat 7.25'te meydana geldiği belirtildi. Orduya göre Kamboçya tarafından ateşlenen havan topu mermileri Hill 469 bölgesine önüne düştü.

Bir Taylandlı asker şarapnel parçalarıyla yaralandı ve tıbbi tedavi için tahliye edildi.

Yaralanan asker, 6021 Piyade Bölüğü 1. Tüfek Müfrezesi'nin lideri 1. Sınıf Çavuş Prachya Pilachai olarak açıklandı. Asker Sağ kolundan yaralandı. Açıklamada, durumunun “yeşil”, yani güvenli olduğu belirtildi.

Ordu, olayın soruşturulduğunu bildirdi.

Tayland ve Kamboçya, 27 Aralık'ta ateşkes anlaşması imzalamış ve ateşkes aynı gün öğlen saatlerinde yürürlüğe girmişti.

Tayland ile Kamboçya arasındaki 817 kilometrelik sınır hattı, 19. yüzyıl sonunda Fransız işgali döneminde belirlendi ve iki ülke bu sınır üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

İlk büyük gerilim, 2008 yılında Kamboçya'nın tartışmalı bölgedeki 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescillemeye çalışmasıyla patlak verdi. Bu girişim, iki ülke arasında askeri bir krize yol açtı.

28 Mayıs 2025'te sınır ihlali iddiaları üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Yaklaşık iki ay sonra, 24 Temmuz'da başlayan ve daha şiddetli seyreden çatışmalarda ise iki taraftan 32 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaları sonlandırmak için 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı bir törenle "barış anlaşması" imzalandı. Ancak ilan edilen ateşkese rağmen 7 Aralık'ta yeniden başlayan çarpışmalarda en az 47 kişi öldü ve 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

22 Aralık'taki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında sonuç alınamayınca, taraflar 24 Aralık'ta askeri görüşmelere yeniden başladı. Bu görüşmeler sonucunda, 27 Aralık'ta imzalanan "Ortak Bildiri" ile iki ülke arasında yeni bir ateşkes daha ilan edildi.