Kamboçya Tayland'ın hava sahasını ihlal ettiğini reddetti

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse’nin haberine göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun ileri sürdüğü iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Socheata, Kamboçya’dan havalanan 250’den fazla İHA’nın Tayland hava sahasına girdiği yönündeki suçlamaları reddetti.

Savunma Bakanlığı ile yerel yönetimlerin, her tür insansız hava aracının uçuşuna yönelik kesin yasak talimatları bulunduğunu belirten Socheata, hükümet ve ordunun Tayland ile 27 Aralık’ta imzalanan “Ortak Bildiri”nin uygulanmasına bağlı kaldığını vurguladı.

Tayland Kraliyet Ordusu Sözcüsü Winthai Suvaree ise dün gece yaptığı açıklamada, Kamboçya tarafından havalanan 250’den fazla İHA’nın Tayland hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürmüş, söz konusu eylemin “provokasyon niteliği taşıdığını” ve ateşkes kapsamında imzalanan ortak bildiriyi ihlal ettiğini savunmuştu.

TAYLAND-KAMBOÇYA ARASINDA NEDEN ÇATIŞMA VAR?

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgalinde belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

İlan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda iki taraftan en az 47 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan ve iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı ASEAN toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamış, görüşmeler sonunda 27 Aralık'ta imzalanan "Ortak Bildiri" ile iki ülke arasında yeniden ateşkes ilan edilmişti.