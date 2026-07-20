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Trump'tan İran'a yeni gözdağı! "Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların sürdüğünü belirterek,” Bu gece onları yine çok sert vurduk” dedi. Trump, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün ABD’de olduğunu savunarak Tahran yönetimine sert mesajlar verdi.

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Trump'tan İran'a yeni gözdağı! "Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz"
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da hayatını kaybeden ABD'li askerlerin anısına İran'ı yeniden çok sert vurduklarını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu savundu.

Fox News'in haberine göre Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Üssü'ne dönüşünde gazetecilere, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'da yakın zamanda hayatını kaybeden ABD askerleri nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Trump, "Bu gece onları yine çok sert vurduk" dedi.

''ONLAR HİÇBİR ŞEYİ KONTROL ETMİYOR''

Trump, İran'ın askeri açıdan neredeyse her şeyi kaybettiğini öne sürerek, "Ellerinde bazı füzeler var, bazı insansız hava araçları var, belli bir üretim kapasiteleri de var. Ama çok fazla değil. Boğazı biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şeyi kontrol etmiyor. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ülkedeki orman yangınlarını görüştüğünü aktararak, Kanada'dan ABD'ye ulaşan duman nedeniyle Ottawa yönetiminin ABD'ye tazminat ödemesi ya da gümrük tarifeleriyle karşılaşması gerektiğini savundu.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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