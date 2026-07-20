Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler Türkiye'yi nasıl etkileyecek? "Bu gece motorin fiyatı artabilir"

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Şubat ayından süregelen savaşın en büyük küresel etkisi Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşti. İran hükümetinin Hürmüz Boğazı'nı kapatması ile petrol fiyatlarında büyük istikrarsızlıklara neden oldu.

Komşu ülkedeki gelişmeler Türkiye'nin ekonomisini de etkiledi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Kavuncu, motorin fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 12 kuruş zam beklendiğini belirterek, son 20 gün içinde motorin fiyatının toplam 8 lira arttığını söyledi.

Türkiye'nin İran-ABD savaşının küresel etkileri nedeniyle çok ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kalabileceğini vurgulayan Kavuncu, şöyle devam etti:

"Aslında bütün dünyanın etkilendiği bir kriz ortamı söz konusu. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, petrol başta olmak üzere birçok enerji kaynağındaki fiyat artışının devam edeceğini bize göstermekte kalıcı olabilme ihtimali ve endişeleri de ortaya çıkmış durumda. Bunları zaten hissettik. Bakın bu gece dizel fiyatının motorin fiyatının 1 lira 12 kuruş daha artacağı söyleniyor. Zira sadece bu ay yani bu son 20 günlük süre içerisinde motorin fiyatı tam 8 lira arttı. Şu son 20 gün içerisinde. Tabii bir başka gelişmede bütün bunlar olurken ÖTV üzerinden sağlanan fiyat desteği. Yani eşel mobil diye bilinen uygulamanın da kademeli olarak 1 Ağustos ve devamında da 1 Ekim 2026 itibariyle tamamen kaldırılacağı söyleniyor.

"NÜKLEER TESİSLERE İMTİYAZLAR BİR ANDA GÜNDEME GELDİ"

Geçtiğimiz günlerde İran Kuveyt'teki bazı enerji tesislerini vurdu. Böyle bir ortamda gözden kaçan nokta Rusya-Ukrayna hattında da çok ciddi gelişmeler var. Ukrayna son bir aydır Rusya'daki enerji kaynaklarını Ve lojistik tesisleri de çok ciddi ölçüde vuruyor. Buradaki rafineriler sebebiyle de işte motorindeki fiyat artışlarını hep beraber görüyoruz. Tabii biz bunları konuşurken bir taraftan da Rusya'dan aldığımız S-400'leri ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. Tam bunları konuşurken, tam bunları düşünürken Meclis'e bir torba yasa geldi arkadaşlar. Bu torba yasada bir anda ki anladık biz onu o gece konuşulmuş. Bir anda dendi ki nükleer santrallere biz bir takım imtiyazlar veriyoruz. Çok enteresan. Yani durduk durduk. Hiç böyle bir konu yok ortada. Bir anda 15 cent alım garantisi, bir anda alım garantisinin dışında damga vergisi alınmayacağına dair bir başka imtiyaz. Yine bir başka imtiyaz.

Sermayeniz ne kadar olursa olsun çok daha fazlasına borçlanabilme imkanını. Nükleer santrallere işte KDV muafiyetini nükleer santrallere getirdiler. Hani bizim bildiğimiz öyle bir elin parmağını geçecek nükleer santral projesi yok Türkiye'de. Demek ki Akkuyu ile ilgili bir İmtiyaz sağlanıyor. Bir taraftan da bakın enteresan olan S400'ler ne yapılacak diye konuşuluyor. Enerji krizi kapıda. Bu proje yani bu Akkuyu projesinin bitiş tarihini kimse sormuyor. 29 Ekim 2023 bize verilen söz o tarihte bu santral teslim edilip açılmalıydı. Niye gecikti? Bu gecikmenin sebebini sormak yerine sürekli imtiyaz veren kararlar almak."

(ANKA)