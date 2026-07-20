3 ABD askerinin ölümü sonrası Trump'tan intikam çağrısı: Her askerin bedelini kat kat ödeyecekler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sorumlu tutulduğu saldırılarda hayatını kaybeden Amerikan askerlerine ilişkin açıklamasında, Tahran yönetimine sert uyarılarda bulundu.

Trump, yaptığı açıklamada, "İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini kat kat ödeyecek. Bu talimat, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine'e ve ordudaki tüm liderlere iletildi." ifadelerini kullandı.

ÜRDÜN'DE İKİ IRAK'TA BİR ABD ASKERİ FÜZE SALDIRISIYLA ÖLMÜŞTÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de bir üsse düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybeden iki Amerikan askerini ve dört askerin ise yaralandığını duyurdu. Ölen askerlere ait cenaze kalıntılarının bulunduğunu, Irak'ta ise İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının patlamamış mühimmatının kontrollü imhası sırasında bir ABD askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Eylemin ardından İran dini lideri Mücteba Hamaney, ateşkesi bozmakla suçladığı ABD'yi açıkça tehdit etmişti.