Trump'tan 15 milyar dolarlık "iftira" davası

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir paylaşım yapan ABD Başkanı, NYT'nin "on yıllardır kendisi, ailesi ve işleri hakkında yalan haberler yaptığını" öne sürdü.

HARRİS'E DESTEK SUÇLAMASI

Gazetenin eski ABD Başkan Yardımcısı ve son başkan adayı Kamala Harris'e destek verdiğini belirterek eleştiren Trump, "Harris'e verdikleri destek, The New York Times'ın ön sayfasının tam ortasında yer aldı, bu şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi. Bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük yasa dışı seçim yardımıdır" dedi.

İsrail'in Katar saldırısında Trump detayı ortaya çıktı

Trump, NYT'nin "yalan, iftira ve karalama yöntemlerini uzun yıllardır sistematik şekilde kullandığını" öne sürdü. 15 milyar dolarlık tazminat davasıyla yayın organını “sorumlu tutacağını” belirtti.

BENZER DAVALARI HATIRLATTI

Başkan Trump, daha önce ABC ve CBS gibi medya kuruluşlarıyla yürüttükleri davalarda da "başarılı sonuçlar" aldıklarını ve benzer şekilde tazminat kazandıklarını hatırlattı.

Müdürünün kafasını kesmişti: Trump’tan katil hakkında açıklama

Davanın Florida'da açıldığını kaydeden ABD Başkanı, "New York Times'ın bana karşı yıllardır sürdürdüğü bu yalan ve karalama kampanyası artık sona eriyor" şeklinde konuştu.