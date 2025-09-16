İsrail'in Katar saldırısında Trump detayı ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas yetkililerine yönelik saldırıdan önce ABD Başkanı Donald Trump ile konuştuğu bildirildi. ABD merkezli Axios’a konuşan üç İsrailli yetkili Trump’ın, saldırıdan haberi olmasına karşın engellemek için bir şey yapmadığını söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray ise füzeler havalandıktan sonra bilgilendirildiğini ve Trump'ın saldırıya karşı çıkma fırsatı olmadığını iddia etti.

İsrailli yetkililer ABD merkezli Axios'a, Beyaz Saray'ın daha önceden haberdar olduğunu, ve saldırıyı durdurmak için yaklaşık 1 saati olduğunu söyledi.

TRUMP ONAYLADI BEYAZ SARAY KINADI

Salı akşamı İsrail tarafından önceden bilgilendirilip bilgilendirilmediği sorulan Trump, bilgilendirilmediğini iddia etti. Katar, ABD'nin önemli bir müttefiki olduğu için saldırıyı kamuoyuna açık bir şekilde kınadı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, “Başkan Trump'ın da belirttiği gibi, ABD ordusu ona İsrail'in Doha'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısını bildirdi ve o da hemen Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Katar'ı bilgilendirmesi için talimat verdi” dedi.

Öte yandan önceden bilgilendirildiğine dair haberlerin yayılmasının ardından Trump bu sefer farklı bir açıklama yaptı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamayla çelişen ABD Başkanı, saldırıdan “halkla aynı anda haberi olduğunu” iddia etti.

İsrailli yetkililere göre Netanyahu, Beyaz Saray'ı geç bilgilendirdi, ancak saldırı hala iptal edilebilecek durumdaydı.

YAKLAŞIK 1 SAAT ZAMANI VARDI

Üç İsrailli yetkili Netanyahu'nun Washington saatiyle sabah 8 civarında Trump'ı arayarak yaklaşan saldırıyı bildirdiğini söyledi. Doha'daki patlamalarla ilgili ilk haberler saat 8:51'de geldi.

"Trump, füzeler fırlatılmadan önce saldırıdan haberdardı. Önce Netanyahu ve Trump arasında siyasi düzeyde bir görüşme yapıldı, ardından askeri kanallar aracılığıyla görüşmeler devam etti. Trump hayır demedi" dedi.

İkinci bir İsrailli yetkili, ABD'nin siyasi düzeyde “çok önceden” bilgilendirildiğini söyledi.

“Trump durdurmak isteseydi, durdurabilirdi. Pratikte bunu yapmadı.”

BEYAZ SARAY CEVAP VERMEDİ

Her iki yetkili de, Trump ve Netanyahu konuştuklarında füzelerin henüz ateşlenmediğini söyledi ve Trump'ın saldırıya itiraz etmesi halinde İsrail'in saldırıyı iptal edeceğini iddia etti.

Beyaz Saray, zaman çizelgesiyle ilgili spesifik sorulara yanıt vermedi. İsrail Başbakanlığı, yayın öncesinde yorum yapmayı veya spesifik sorulara yanıt vermeyi reddetti. Yayın sonrasında, “Beyaz Saray'ın olayları aktarımı doğrudur” ve “sorumluluk yalnızca İsrail'e aittir” diyen İngilizce bir açıklama yayımladı.