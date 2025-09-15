Müdürünün kafasını kesmişti: Trump’tan katil hakkında açıklama

Trump, kendi sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformu üzerinden, Nagamallaiah'ın çalışanı tarafından öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Trump, paylaşımında Dallas'ta saygın birisi olarak tanınan Nagamallaiah'ın, daha önce "çocuk istismarı ve araç hırsızlığı" gibi ağır suçlardan tutuklanıp tahliye edilen Kübalı göçmen tarafından öldürüldüğünü söyledi.

'BİDEN DÖNEMİNDE SERBEST BIRAKILDI'

Saldırganın eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde serbest bırakıldığına işaret eden Trump, "Gözaltında tuttuğumuz bu suçlu, yasaların izin verdiği en ağır cezaya çarptırılacak. Birinci derece cinayetle suçlanacak!" ifadelerini kullandı.

'YUMUŞAK DAVRANMA ZAMANI SONA ERDİ'

Trump, ABD'nin daha güvenli olması için çalışan ekibini tebrik ederek, "Emin olun, benim gözetimimde bu suçlu yasa dışı göçmenlere karşı yumuşak davranma zamanı sona erdi." vurgusunu yaptı.

NE OLMUŞTU

ABD'nin Texas eyaletinin Dallas kentindeki motelde müdürlük yapan Chandra Nagamallaiah, çalışanı ile tartışma yaşamıştı.

Güvenlik kameralarının görüntülerine göre saldırgan, odadan çıkıp palayla geri dönmüş ve Nagamallaiah'ı defalarca bıçakladı. Daha sonra ailesinin önünde kafasını keserek çöpe attı.

Sağlık ve emniyet ekipleri, olay yerine vardıklarında saldırganın hala pala taşıdığını ve kanlar içinde olduğunu aktarmıştı.

Kısa sürede gözaltına alınan saldırganın üzerinde Nagamallaiah'ın anahtarı, kimliği ve telefonu çıkmıştı.

Gözaltında yapılan video görüşmede saldırgan, suçu işlediğini itiraf etmişti.