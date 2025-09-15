Trump 'rejimi değiştireceğiz' demişti: ABD'nin saldıracağını açıkladı

Trump 'rejimi değiştireceğiz' demişti: ABD'nin saldıracağını açıkladı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela merkezli uyuşturucu kartellerinin ABD’ye uyuşturucu kaçırdığı gerekçesiyle Karakas yönetimine tehditlerini sürdürüyor. ABD Başkanı muhabirlere, saldırıların devam edeceği sinyalini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele konusunda Venezuela'yı bir kez daha tehdit ederken, ABD ordusunun Venezuela’ya ait deniz unsurlarına yeni saldırılar düzenleyeceğine işaret etti. Bu açıklama Trump'ın maduro rejimini değiştireceklerine ilişkin açıklamasının ardından bölgede gerilimi tırmandırdı.

ABD Başkanı Trump, New York'tan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

DONANMA GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK

Trump, Karayipler'de ABD ile Venezuela arasında gerginliğe neden olan ve "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" için bölgeye gönderildiği belirtilen Amerikan donanma unsurlarının görevlerine devam edeceğini belirtti. Hem uyuşturucu hem de çetelerle mücadele için bu önlemleri aldıklarını savundu.

"Venezuela'dan çok fazla uyuşturucu geliyor. Çok fazla tren de Aragua çete üyesi geliyor. Dışarı çıkmaya çalışıyorlar ama biz onları sınırda başarıyla durduruyoruz.”

‘SALDIRILARA DEVAM EDECEĞİZ’

"Venezuela'ya daha fazla saldırı bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren Trump, bu konuda Karayipler'de uyuşturucu bağlantılı tekneleri tespit ettikçe saldırılara devam edeceklerinin mesajını verdi.

Venezuela'nın "balıkçı teknesi" olduğunu iddia ettiği teknenin, uyuşturucu taşıyan bir tekne olduğunu bildiklerini savunan Trump, bu gemi ile ilgili tüm istihbarata sahip olduklarını belirtti.

ABD Başkanı, Venezuela'ya doğrudan saldırı ihtimali konusunda ise net bir değerlendirme yapmadı.

Venezuela ABD Donanması üzerinde savaş jeti uçurduVenezuela ABD Donanması üzerinde savaş jeti uçurdu

KARTELLERE KARŞI ORDU KULLANIMI KARARI

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

MADURO REST ÇEKTİ

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'den Venezuela'da rejim değişikliği açıklamasıABD'den Venezuela'da rejim değişikliği açıklaması

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

