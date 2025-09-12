ABD'de vahşet durulmuyor: Eşi ve çocuğunun önünde kafasını kesti çöpe attı

Soruşturmaya göre bir tanık polise çarşamba günü Nagamallaiah ile motel çalışanı Yordanis Cobos-Martinez arasında bir tartışma çıktığını söyledi. Tanık ve Cobos-Martinez bir odayı temizlerken Nagamallaiah, Cobos-Martinez'e bozuk çamaşır makinesini kullanmamasını söyledi. Tanığa göre Nagamallaiah, Cobos-Martinez ile doğrudan konuşmak yerine talimatlarının ona tercüme edilmesini istedi ve bu da Cobos-Martinez'i öfkelendirdi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

37 yaşındaki Cobos-Martinez odadan çıktı, bir pala aldı ve Nagamallaiah'ı defalarca bıçakladı.

Görüntülerde, Cobos-Martinez'in peşinden koşarken Nagamallaiah'ın otoparktan ön büroya doğru koştuğu görülüyor. Katil yakalamasının ardından Nagamallaiah'a vurmaya devam etti. Eşi ve oğlu ön bürodan çıkıp onu korumaya çalıştı. Cobos-Martinez onları itti ve Nagamallaiah'a vurmaya devam etti.

KAFASINI YERDE TEKMELEDİ

Saldırı sırasında Cobos-Martinez, Nagamallaiah'ın ceplerini karıştırarak cep telefonunu ve anahtar kartını aldı. Ardından kafasını kesti. Korkunç videoda, katilin Nagamallaiah'ın kafasını otoparka tekmelediği görülüyor. Ardından kafayı alıp çöp konteynırına taşıdı. Kanlar içinde ve hala baltayı elinde tutan katil, dışarı çıktı. Daha sonra gözaltına alındı. Cobos-Martinez, polise Nagamallaiah'ı öldürmek için pala kullandığını itiraf etti.

Dallas County Hapishanesi'nin tutuklama kayıtlarına göre, Cobos-Martinez cinayet suçlamasıyla karşı karşıya. Küba vatandaşı olan Cobos-Martinez'in göçmenlik statüsü şu anda askıya alınmış durumda. Daha önce Kaliforniya'da hüküm giymiş ve Florida ile Houston'da tutuklanmış.

SİCİL KAYDI KABARIK

2017 yılında Cobos-Martinez, çıplak haldeyken güney Lake Tahoe'da bir kadının arabasını çalmıştı. Jüri, 2023 yılında onu suçlu buldu ve bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı. 2018 yılında, bir çocuğa karşı ahlaksızlık ve saldırı suçlamasıyla yargılandı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu, Fox News'e, Cobos-Martinez'in sınır dışı etme emrine rağmen, “öngörülebilir gelecekte sınır dışı edilme olasılığının önemli ölçüde bulunmaması” nedeniyle 13 Ocak'ta gözaltından serbest bırakıldığını bildirdi. Cinayet anında Cobos-Martinez hakkında California'da şartlı tahliye ihlali nedeniyle aktif bir tutuklama emri bulunuyordu.

HİNDİSTANLI YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Houston'daki Hindistan Başkonsolosluğu, Nagamallaiah'ın ölümüne başsağlığı diledi. Konsolosluk, X'te yaptığı bir paylaşımda, “Aileyle temas halindeyiz ve mümkün olan tüm yardımı sunuyoruz. Sanık, gözaltında. Konuyu yakından takip ediyoruz” dedi.