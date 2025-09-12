Charlie Kirk suikastında şüpheli ortada yok: FBI çaresiz kaldı fotoğrafla yardım istedi

FBI, çarşamba günü Utah Valley Üniversitesi'nde bir konuşma etkinliği sırasında vurularak öldürülen ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail destekçisi aktivist Charlie Kirk'ün suikastıyla ilgili şüphelinin yeni fotoğraflarını yayımladı.

İsrail ve Trump destekçisi Charlie Kirk’e suikast düzmece mi?

Fotoğraflarda, kot pantolon, Amerikan bayrağı desenli uzun kollu siyah gömlek, siyah güneş gözlüğü ve şapka giyen zayıf bir erkek görülüyor. Yetkililer cuma gecesi yeni bir dizi fotoğraf yayımlayarak, şüpheli hakkında şimdiye kadarki en net görüntüyü paylaştı.

FBI tarafından paylaşılan şüphelinin fotoğrafı

Yetkililer kısa bir süre sonra FBI'ın davanın çözülmesine yardımcı olacak bilgiler için 100 bin dolar ödül teklif ettiğini açıkladı.

FBI BAŞINA ÖDÜL KOYDU

FBI tarafından sosyal medya platformu Twitter’dan (X) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk'ün öldürülmesinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 100.000 dolara kadar ödül veriyor.”

Bu duyuru, yetkililerin iki ayrı açıklamada bir kişiyi gözaltına aldıklarını ve daha sonra bu kişileri serbest bıraktıklarını açıklamalarının ardından geldi.

Okul sözcüsü, yerel saatle öğlen 12:20 civarında, Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi kampüsünde yaptığı konuşmanın yaklaşık 20. dakikasında tek bir silah sesi duyulduğunu söyledi.

FBI şüphelinin farklı görüntülerini paylaştı

Ortaya çıkan telsiz kayıtlarına göre, bir kadın operatör telsizden “Tamamen siyah giyinmiş, siyah uzun silah, siyah taktik kask, siyah maske, muhtemelen taktik yelek ve kot pantolon giyiyor” dedi.

OLAY ANINDA NE OLDU

Yetkililer, katilin saat 11:52 civarında geldiğini ve kampüs binasının merdiven boşluğundan çatıya çıktığını söyledi. 31 yaşındaki Kirk'ün etkinliği öğlen saatlerinde başlamıştı. Silahlı saldırının ardından, şüpheli suikastçı binanın diğer tarafına atlayarak kaçtı ve polislerin video kanıtları aradığı mahalleye sığındı.

Şüpheli suikastın ardından çatıdan koşarak kaçıyor

İki çocuk babası ve Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, yaralanmalarından dolayı hayatını kaybetti.

Vurulma videosunda, Kirk'ün yere yığıldığı, ardından kalabalığın paniğe kapıldığı, insanların çığlık atıp saklanmak için koştuğu görülüyor. Diğer videolarda ise Kirk'ün yeşil alanın ortasında konuşma yaptığı binanın karşısındaki binanın çatısında birinin hareket ettiği görülüyor.

Kritik görüntüler: Charlie Kirk suikastinde şüpheli kaçarken görüldü

ÖLÜMÜ İLK TRUMP DUYURDU

Kirk'ün ölümünü resmi olarak ilk duyuran kişi ABD Başkanı Donald Trump oldu.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Büyük, hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde gençlerin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan ve ona daha çok sahip olan kimse yoktu. O, herkes tarafından, özellikle de benim tarafımdan seviliyor ve hayranlık duyuluyordu, ama artık aramızda değil. Melania ve ben, güzel eşi Erika ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Charlie, seni seviyoruz!”

Kirk’ün ölümünün ardından başta Başbakan Benjamin Netanyahu olmak üzere İsrail kabinesinden de birçok bakan taziye mesajı yayımladı.

NE OLMUŞTU

İsrail ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakın 31 yaşındaki aktivist Charlie Kirk, Utah'daki Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte konuşma yaparken giydiği çelik yelekten sekip boynuna saplanan bir kurşunla öldürüldü. ABD siyasetinde önemli bir figür olan Kirk düzenli olarak kalabalık önünde konuşma yapıyor ve ülke çapında “aşırı sol” ve “radikal feminist” olarak nitelendirdiği kişilerle tartışıyordu. Kirk'ün ölümünün ardından ABD Başkanı Donald Trump ile dünya liderlerinin birçoğunun yanı sıra İsrail kabinesinden de birçok isim taziye mesajı yayımladı.