ABD’yi sarsan cinayet: Canavarı demokratlar saldı

Leavitt, 14 suç kaydı olmasına rağmen önecedn serbest bırakılan zanlı Decarlos Dejuan Brown'ın son seferinde Demokrat bir yargıç tarafından kefaletsiz şekilde serbest bırakıldığını söyledi:

"23 yaşındaki bu genç kadın, daha güvenli bir yaşam ve umut dolu yeni bir başlangıç için ülkesinden ABD'ye kaçan Ukraynalı bir mülteciydi ancak trajik bir şekilde, ABD'deki büyük bir şehirdeki toplu taşıma sistemi, onun terk ettiği aktif savaş bölgesinden daha tehlikeliydi."

14 SUÇTAN CEZA ALIP SERBEST KALDI

Beyaz Saray Sözcüsü, "Bu hikayenin en öfke verici ve kabul edilemez kısmı, onun ölümünün tamamen önlenebilir olmasıdır çünkü Decarlos Brown o gece o trende değil, parmaklıklar arkasında olmalıydı. Decarlos Brown, 2011 yılından bu yana silahlı soygun, hırsızlık ve zorla haneye girme dahil olmak üzere 14 suçtan ceza alıp serbest kalan birisidir" şeklinde konuştu.

'BU CANAVAR HAPİSTE OLMALIYDI'

Leavitt, "Bu canavar hapiste olmalıydı, ancak Demokrat politikacılar, liberal yargıçlar ve zayıf savcılar suçluları hapse atıp topluluklarını korumaktansa erdemli davranıyormuş gibi yapmayı tercih ettiler" dedi.

DURDUK YERE BIÇAKLANDI

Ukrayna'daki savaştan kaçarak ABD'ye göçmen olarak gelen Iryna Zarutska, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde bir trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı bir Amerikalı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Daha önce 14 ağır suç kaydı olduğu belirtilen Brown'ın birinci derece cinayetten yargılanacağı açıklandı.

Zarutska'nın öldürülmesine ilişkin video kaydı dün Amerikan kamuoyuna yansımış ve söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Zarutska'nın ailesine başsağlığı dilerken, bu tür suçluların hapisten çıkmaması gerektiğini dile getirdi.