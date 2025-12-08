Trump'ın oğlundan flaş Ukrayna açıklaması: Babam her an desteği kesebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr, bir Orta Doğu konferansında yaptığı açıklamada, babasının Ukrayna'daki savaştan çekilebileceğini söyledi. Ukrayna'da savaşın devam etmesinin amacına yönelik uzun bir eleştiride bulunan Trump Jr, Ukrayna'nın "yozlaşmış" zenginlerinin ülkelerini terk ederek "köylü sınıfı olarak gördükleri" insanları savaşta bıraktıklarını öne sürdü.

TRUMP JR: "ZENGİNLER KAÇTI, KÖYLÜ SINIFI SAVAŞIYOR"

Resmi bir görevi olmamasına rağmen MAGA hareketinin önemli bir figürü olan Trump Jr, "Monako'daki tüm plakaların Ukrayna plakası olduğunu gördüğümüzde neler olup bittiğine dair tüm söylentileri duyuyoruz [...] zenginler kaçtı ve bu savaşları savaşmak için köylü sınıfı olarak gördükleri insanları geride bıraktılar" dedi.

ZELENSKI'YE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Trump Jr, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin savaşı uzatmasının nedeninin, savaş sona ererse seçimleri asla kazanamayacağını bilmesi olduğunu iddia etti. Zelenski'nin sol kanatta neredeyse bir tanrı gibi görüldüğünü, ancak Ukrayna'nın Rusya'dan çok daha yozlaşmış olduğunu savundu.

AB POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Trump Jr, AB'nin dış politika şefi Kaja Kallas'a da sert çıkarak, Avrupa'nın yaptırımlarının işe yaramadığını öne sürdü. Ona göre bu yaptırımlar sadece petrol fiyatlarını artırdı ve Rusya savaş masraflarını buradan karşılayabildi. Avrupa'nın planını "Rusya'nın iflas etmesini bekleyeceğiz - bu bir plan değil" şeklinde nitelendirdi.

"UKRAYNA SAVAŞI İLK 10 SORUN ARASINDA DEĞİL"

Trump Jr, 2022 seçim kampanyasında seçmenlerle görüşürken, Ukrayna savaşının en önemli 10 sorun arasında olduğunu düşünen sadece üç kişiye rastladığını belirtti. Venezüella tekneleriyle ABD'ye fentanil uyuşturucusu getirilme riskinin, "Ukrayna veya Rusya'da olanlardan çok daha açık ve mevcut bir tehlike" olduğunu söyledi.

"BABAM EN ÖNGÖRÜLEMEZLERDEN BİRİ"

Trump Jr'a, babasının Ukrayna'ya barış getirebileceğini iddia ederek seçimlere katıldığı hatırlatıldı, buna karşın Ukrayna’yı kendi kaderine bırakıp çekip gitme ihtimali soruldu. Trump Jr, babasının bunu belki de yapabileceğini söyleyerek, onun siyasetteki en öngörülemez kişilerden biri olduğunu ekledi ve ABD'nin artık "çek defterli aptal" olmayacağına söz verdi.