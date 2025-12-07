ABD mahkemesinden Trump yönetimine ret

ABD’de federal mahkeme, Trump yönetiminin düzensiz göçmenleri Guantanamo Üssü’nde tutma planlarına karşı açılan davanın düşürülmesi talebini geri çevirdi. Yargıç, yönetimin itirazını reddederek yargı sürecinin devamına hükmetti.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Sparkle L. Sooknanan, sınır dışı edilmek istenen düzensiz göçmenlerin geçici süreyle Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'nde gözaltında tutulması uygulamasına karşı başlatılan hukuki süreci ele aldı. Trump hükümeti, söz konusu uygulamanın yargıya taşınmasına itiraz ederek davanın düşürülmesini talep etmişti. Ancak Yargıç Sooknanan, yönetimin bu talebini haksız bularak davanın görülmeye devam etmesi yönünde karar verdi.

DAVA SÜRECİ GELECEK HAFTA DEVAM EDECEK

Mahkemenin davanın devamı yönündeki kararının ardından, yargı sürecinin işleyişi de netleşti. Yargıç Sooknanan, davanın taraflarıyla sonraki süreçleri ve izlenecek adımları görüşmek üzere takvimi belirledi. Mahkeme, tarafların bir araya geleceği yeni duruşma için gelecek haftaya tarih verdi.

