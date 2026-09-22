Trump’ın "elçilik" teklifini televizyondan öğrendi! Ünlü yıldızdan olay yaratan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hollywood’u yeniden ayağa kaldırmak ve sektörün eski gücünü geri kazandırmak amacıyla üç ünlü ismi özel elçi olarak görevlendirmesiyle başlayan tartışma, Sylvester Stallone’un açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

"TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

Dünyaca ünlü “Rocky” ve “Rambo” serilerinin yıldızı Stallone, kendisine verilen görevi kabul etmediğini ve atamadan önceden hiçbir şekilde haberdar olmadığını açıkladı.

80 yaşındaki aktör, İngiliz The Sunday Times gazetesine verdiği röportajda, Trump’ın kendisini Jon Voight ve Mel Gibson ile birlikte Hollywood özel elçisi olarak duyurduğunu televizyondan öğrendiğini söyledi.

Stallone, o an yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı:

“Bir gece televizyon izliyordum ve ‘Stallone, Mel Gibson ve Jon Voight birlikte olacaklar...’ dediler. Ben de ‘Ne? Affedersiniz, gerçekten mi?’ dedim.”

Ünlü aktör, kendisine önceden danışılmış olması halinde görevi kabul etmeyeceğini de açıkça belirtti.

“Çünkü en başından sormuş olsalardı, kendilerine bunun mümkün olmadığını söylerdim.”

“HOLLYWOOD FEODAL DEVLETLER GİBİ”

Stallone’un görevi reddetmesinin temelinde ise Hollywood’un yapısı olduğunu düşündüğü sorunlar yer aldı. Ünlü oyuncu, sektörün merkezi bir yapı tarafından kolayca yönlendirilemeyeceğini savundu.

Hollywood’u oldukça çarpıcı bir benzetmeyle tanımlayan Stallone, şöyle konuştu:

“Hollywood, kendi içinde küçük krallıkları olan feodal devletler gibi.”

Sektördeki büyük stüdyoların bağımsız hareket ettiğini belirten aktör, kendisinin ve diğer elçi olarak açıklanan isimlerin bu yapıya müdahale edebilecek konumda olmadığını ifade etti.

"BU SİSTEM İŞLEMEZ"

Stallone, Mel Gibson ve Jon Voight gibi isimlerin de kendi kariyerlerini ve işlerini bağımsız biçimde yürüttüğünü vurgulayarak, Trump yönetiminin oluşturduğu modelin bu nedenle işlemesinin zor olduğunu söyledi.

“Mel Gibson ve Jon Voight gibi bizler de kendi işimizi kendimiz yapan insanlarız; bu sistem işlemez.”

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Stallone, kararını Trump’a doğrudan ilettiğini ve görevi neden kabul edemeyeceğini kendisine anlattığını belirtti.

Ünlü aktör, Trump’a yönelik tutumunu şu sözlerle aktardı:

“Başkan Trump’a gerekçelerimi anlatıp teşekkür ettim ve ‘hoşça kalın’ dedim.”

Stallone ayrıca Hollywood’daki dönüşümün tek bir elçinin yönlendirebileceği bir süreç olmadığını savundu. Sektörün kurumsal bir yapıya sahip olduğunu söyleyen aktör, stüdyo yöneticilerinin kendisinden finansal konularda tavsiye almak istemeyeceğini dile getirdi.

“Hollywood gelişmeye devam edecek, bu kurumsal bir konu ve oradaki yöneticiler benim onlara finans anlatmamı istemezler.”

TRUMP ÜÇ ÜNLÜ İSMİ ELÇİ İLAN ETMİŞTİ

Trump, Ocak 2025’te yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Sylvester Stallone, Mel Gibson ve Jon Voight’ı Hollywood için özel elçiler olarak görevlendirdiğini duyurmuştu.

Trump’ın hedefi, uzun süredir eski gücünü kaybettiği tartışılan Amerikan sinema sektörünü yeniden canlandırmak ve Hollywood’un “Altın Çağı” olarak nitelendirdiği dönemi geri getirmekti.

Ancak görevlendirilen isimlerden Stallone’un atamadan habersiz olması dikkat çekmişti.

MEL GIBSON KABUL ETMİŞTİ

Mel Gibson da benzer şekilde görevi önceden bilmediğini söylemişti. Ancak Gibson, Stallone’un aksine Trump’ın teklifini kabul etmişti.

Gibson, kendisinin de görevlendirmeyi Trump’ın paylaşımından öğrendiğini belirterek, yaşadığı şaşkınlığı şöyle ifade etmişti:

“Tweet'i hepinizle aynı anda aldım ve ben de şaşırdım.”

Buna rağmen Gibson, görev konusunda daha farklı bir tutum sergileyerek şunları söylemişti:

“Yine de bir vatandaş olarak görevim elimden gelen yardımı sunmaktır.”

STALLONE VE TRUMP ARASINDAKİ YAKINLIK DİKKAT ÇEKİYOR

Stallone’un görevi reddetmesi, Trump ile arasındaki kişisel ilişkinin mesafeli olduğu anlamına gelmiyor. Aksine ünlü oyuncunun ABD Başkanı ile geçmişten gelen yakın bir ilişkisi bulunuyor.

Stallone, Trump’ın Kasım 2024 seçimlerini kazanmasının ardından Mar-a-Lago’da düzenlenen galada ABD Başkanı hakkında oldukça dikkat çekici ifadeler kullanmıştı.

Ünlü aktör, Trump’ı “ikinci bir George Washington” olarak nitelendirmiş ve kendisini öven açıklamalarda bulunmuştu.

Buna rağmen Stallone, Hollywood özel elçiliği söz konusu olduğunda Trump’ın teklifini kabul etmemeyi tercih etti.

Öte yandan Stallone, kariyeri boyunca kendisini tek bir siyasi çizgiyle sınırlamayan bir isim olarak öne çıktı. Ünlü aktörün geçmiş yıllarda hem Cumhuriyetçi Parti’ye hem de Demokrat Parti adaylarına finansal bağışlarda bulunduğu biliniyor. Bu kapsamda eski Başkan Joe Biden da Stallone’un geçmişte finansal destek verdiği Demokrat isimler arasında yer alıyor.