Trump'a kabinesinden bir şok daha: İstihbarat Direktörü istifa etti

Tulsi Gabbard, Cuma günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ulusal istihbarat direktörlüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece Trump yönetiminden ayrılan son kabine üyesi oldu.

EŞİNİN KANSER TEŞHİSİ NEDENİYLE İSTİFA

Gabbard, Trump'a hitaben yazdığı istifa mektubunda, eşi Abraham Williams'ın "son zamanlarda son derece nadir görülen bir kemik kanseri türüne" yakalandığını belirtti. Gabbard mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bu zorlu ve zaman alan pozisyonda devam ederken ondan bu mücadeleyi tek başına vermesini isteyemem."

'ONU ÖZLEYECEĞİZ'

İstifanın 30 Haziran itibarıyla geçerli olacağını yazdı. Trump daha sonra Cuma günü yaptığı açıklamada, Gabbard'ın "maalesef" ayrıldığını doğrulayarak Truth Social hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İnanılmaz bir iş çıkardı, onu özleyeceğiz."

Trump, paylaşımında Ulusal İstihbarat Direktörü Yardımcısı Aaron Lukas'ın Gabbard'dan vekaleten görevi devralacağını da duyurdu.

GABBARD'IN GÖREV SÜRESİNDEKİ TARTIŞMALAR

Eski bir Demokrat kongre üyesi olan ve daha sonra Cumhuriyetçi Parti'ye katılan Gabbard, Trump'ın ikinci döneminin başlamasından bir aydan kısa bir süre sonra ulusal istihbarat direktörü olarak onaylanmıştı. Bu görevde, 18 ajans ve kuruluştan oluşan ABD istihbarat topluluğuna liderlik etti. Görev süresi boyunca Trump ve diğer yönetim yetkilileriyle yaşanan perde arkası çatışmalarla gündeme geldi.

İRAN VİDEOSU TRUMP'I ÖFKELENDİRMİŞTİ

Trump geçen yaz İran'a saldırmaya hazırlanırken, Gabbard "savaş yanlılarının nükleer güçler arasında dikkatsizce korku ve gerilim körüklediği" uyarısında bulunan sıra dışı bir video yayımlamıştı. Politico'nun haberine göre bu video Trump'ı öfkelendirdi. Trump, Gabbard'ın daha önce Senato'da İran'ın nükleer bomba yapmaya çalışmadığı yönündeki ifadesine ilişkin "Ne dediğini umursamıyorum" demiş ve ardından "O hatalı" ifadesini kullanmıştı.

YÖNETİMDEKİ AYRILIKLAR HIZ KAZANDI

Gabbard'ın istifası, bu yıl Trump yönetiminden ayrılan veya görevden alınan üst düzey yetkililerin listesini genişletti. Bir aydan kısa bir süre önce Lori Chavez-DeRemer, özel sektörde belirtilmeyen bir iş için Çalışma Bakanlığı'ndan istifa etmişti. Nisan başında Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden almıştı. Mart ayında ise Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden uzaklaştırmıştı.