ABD Başkanı Trump, Çin ziyareti ile ara verdiği yapay zeka içerikli İran'a tehdit mesajlarına yine başladı.

Trump yine İran için tehdit mesajı paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump, yine sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımla dünya gündemine oturdu. Yapay zeka ile oluşturulan görselde Trump’ın savaş gemisi üzerinde yer aldığı görülürken, paylaşımın üzerindeki “Bu, fırtına öncesi sessizlikti” ifadesi dikkat çekti.

ARKADA DA İRAN TEKNELERİ

Görselde arka planda ABD savaş gemileri ile İran bayraklı teknelerin yer alması, paylaşımın doğrudan Tahran’a mesaj içerdiği yorumlarına neden oldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım, olası bir askeri gerilimin işareti olarak değerlendirildi.

"İKİ GÜNDE YOK EDERİZ"

Trump’ın paylaşımı, Fox News’e verdiği röportajın ardından geldi. Röportajda İran’a yönelik sert mesajlar veren ABD Başkanı, Amerikan ordusunun kapasitesine vurgu yaptı.

Trump, İran’ın altyapısını hedef almaktan şu ana kadar kaçındıklarını öne sürerek, "İstesek her şeyi iki günde yok edebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

