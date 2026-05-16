Trump'tan İran'a bir tehdit daha: 'Tüm altyapılarını iki günde yok edebiliriz' iddiası

Çin ziyaretinin yansımaları devam eden ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News kanalına verdiği röportajda İran gündemini değerlendirdi.

“HER ŞEYİ İKİ GÜNDE YOK EDEBİLİRİZ”

Trump, İran’ın direncini hafife almadığını vurgulayarak, “Her şeyi iki günde yok edebiliriz” dedi. ABD Başkanı, istemesi halinde İran’a kısa sürede büyük zarar verebileceklerini savundu. İran’ın tüm altyapısına henüz zarar vermediğini belirten Trump, bunun kendi tercihi olduğunu ima etti.

“HER ANLAŞMADAN SONRA SANKİ KONUŞMAMIŞIZ GİBİ DAVRANIYORLAR”

Trump, Tahran yönetiminin müzakerelerdeki tutumunu eleştirerek şunları söyledi:

“Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi, ama her anlaşma yaptıklarında, ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde beş kez oldu. Onlarda bir sorun var”

ABD Başkanı, İran’ı “güvenilmez ve öngörülemez” olarak nitelendirdi.

“YA ŞİDDETLİ OLACAK YA DA ŞİDDET İÇERMEYECEK”

Olası bir çözümün askeri veya diplomatik olabileceğini belirten Trump, “Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek, ben şiddet içermeyenini tercih ederim” dedi. Seçimlerin İran politikasını etkilemeyeceğini vurgulayan Trump, “Seçimlerin İran konusunda ne olacağına karar vermesine izin vermeyeceğim” ifadesini kullanarak Tahran’ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki söylemini yineledi.

(AA)