Trump: Putin savaşı bitirmek istiyor

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yapılan görüşmeden olumlu sonuçlar alındığını belirterek, Amerikalı heyetin Putin'in savaşı bitirmek istediği izlenimi edindiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi ve heyetin, Putin'in savaşı sonlandırma niyeti olduğu yönünde bir izlenim edindiğini iletti.

TRUMP: ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTILAR

Oval Ofis'te basına konuşan Trump, "Devlet Başkan Putin’le çok iyi bir görüşme yaptılar. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İN SAVAŞI BİTİRMEK İSTEDİĞİ İZLENİMİ EDİNDİLER"

Trump, Amerikalı müzakerecilerin kanaatini şu sözlerle aktardı: "(Putin'in) Savaşı bitirmek istediği izlenimini edindiler. Bu izlenim ne kadar doğru bilmiyorum ama onların çıkardığı sonuç, onun (Putin'in) savaşın sona ermesini istediği yönündeydi. Bence o da daha normal bir hayata dönmek istiyor."

"TANGO YAPMAK İKİ KİŞİ İSTER"

Görüşmeden ne tür bir sonuç beklediği sorusuna ise Trump, "Kushner ve Witkoff çok iyi bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden ne çıkar bilemem çünkü tango yapmak iki kişi ister" cevabını verdi.

"UKRAYNA KONUSUNDA İYİ BİR NOKTADAYIZ"

Trump, Ukrayna meselesindeki mevcut duruma da değinerek, "Ukrayna konusunda ise bence işleri oldukça iyi bir noktaya getirdik, bu konuda oldukça iyi bir durumdayız" şeklinde konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

