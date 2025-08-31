Trump itiraf etti: Başardığımı sanmıştım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son görüşmenin Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yol açacağını inandığını söyledi.

Trump, ABD'de cumartesi günü yayımlanan The Daily Caller ile yaptığı röportajda “Başardığımı sanmıştım” dedi.

ABD lideri, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bu ayın başlarında Alaska'da Vladimir Putin ile bir araya geldi

Zirveden somut bir sonuç çıkmadı, ancak ertesi gün birlikte bir “Barış Anlaşması” görüştüklerini iddia etti, ancak bu anlaşmanın detayları veya bulunduğu aşama henüz kamuoyuna açıklanmadı.

PUTİN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİNİN İHTİMALİ DÜŞÜK

Donald Trump, cuma günü Oval Ofis'te bir gazeteciye yaptığı açıklamada Putin'in yakın zamanda Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

‘BEN BAŞLATMADIM MİRAS ALDIM’

"Biz benim başlattığım bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu savaşı miras aldım. Ve tek yapmaya çalıştığım şey ateşi söndürmek, biliyorsunuz. Ve bunu başardığımı düşünüyordum“ diyen Trump, daha önce ”bundan daha zorlu savaşları başardığını" da sözlerine ekledi:

TRUMP’IN NOBEL UMUDU

Trump, son aylarda Nobel Barış Ödülü'nü kazanmak için kamuoyu önünde çaba sarf etti ve çok sayıda uluslararası çatışmayı çözdüğü için övgüyü hak ettiğini iddia etti.

