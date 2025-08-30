Trump'a tarife şoku!

ABD Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump tarafından çeşitli ülkelere yönelik olarak getirilen birçok gümrük vergisinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

MAHKEME GÜMRÜK VERGİLERİNE GEÇİCİ OLARAK DEVAM DEDİ

Trump döneminde farklı oranlarla yürürlüğe giren gümrük vergilerinin büyük bir kısmı, mahkeme tarafından yasal zeminden yoksun bulundu. Temyiz Mahkemesi'nin verdiği karara göre, 14 Ekim 2025 tarihine kadar söz konusu vergilerin uygulanmasına geçici olarak devam edilebilecek. Bu süre zarfında kararın ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşınması mümkün olacak.

Karara ilişkin olarak ABD yönetimi henüz resmi bir açıklama yapmadı.

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN DEVLETE DEV GELİR

ABD Hazinesi, 2025 mali yılı kapsamında önemli miktarda gelir elde etti. 1 Ekim 2024 tarihinde başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan mali yılın temmuz ayı itibarıyla, gümrük vergilerinden toplam 135,7 milyar dolar net gelir sağlandı. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre büyük bir artışı işaret ediyor. 2024 mali yılının temmuz ayı itibarıyla elde edilen gelir ise 62,7 milyar dolardı.

TRUMP DÖNEMİNDE TİCARET POLİTİKALARI SERTLEŞMİŞTİ

Donald Trump'ın başkanlığı süresince Çin başta olmak üzere birçok ülkeye uygulanan ithalat vergileri, küresel ticarette gerilime neden olmuştu. Bu politikalar, ABD'nin dış ticaret açığını azaltmayı ve yerli üretimi teşvik etmeyi hedefliyordu. Ancak bu vergilerin çoğu şimdi yasal çerçeveye uygun olmadığı gerekçesiyle mahkemeden dönmüş oldu.